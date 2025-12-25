王ADEN要學！6大咖藝人也遇粉絲闖上台　高情商反應被讚：教科書模板

記者田暐瑋／綜合報導

新生代歌手王ADEN於校園演出時，因女學生突襲上台跳舞，表現出不悅並拒絕演唱，隨後在社交媒體發文表示「傻眼中」。這一行為引發外界的廣泛討論，網友開始翻出多位資深藝人面對類似情況的反應，形成鮮明對比。

張惠妹

張惠妹2007年於清雲科技大學的演出中，學生上台共舞，她雖然意外被撞飛，仍然笑著完成演出，成為經典的校園演唱會畫面。

蔡依林

蔡依林在多年前的尾牙演出中，曾遇到一名疑似喝醉的員工衝上台，試圖與她互動，面對突如其來的狀況，蔡依林不僅沒有生氣，反而幽默表示：「妳要唱歌是不是？妳要唱什麼？隨後還大方攬住員工的肩膀，展現出高EQ的處事態度，讓現場氣氛變得輕鬆愉快。

謝金燕

謝金燕在新竹的演出中也遇到類似情況，一位熱情的男子在她演唱《練舞功》時衝上舞台，她不僅沒有表現出不快，反而笑著與對方即興尬舞，並鼓勵觀眾給予掌聲，展現出她的高EQ和親和力。

吳宗憲

吳宗憲2019年在麗寶樂園跨年，演唱《笨小孩》時，突然有一名黑衣男子騎機車上台，就這樣停在他的身邊，吳宗憲淡定保持冷靜繼續發放禮物，事後主持人緊急上台解圍，才化解這場鬧劇。

劉德華

劉德華曾在南京演出過程中，一名歌迷違規衝向舞台，雖然保全及時攔下，但劉德華在台上溫馨提醒保全不要太粗暴，親自去確認該名歌迷的安全，並在回到舞台後呼籲大家保持冷靜，繼續完成演出。

泰勒絲

泰勒絲多年前也在倫敦演唱會上，遇到一名粉絲闖上舞台，泰勒絲對於這名陌生男子的出現絲毫沒有表現出驚慌，反而露出微笑並與他握手，而後保全人員迅速將該名男子帶離舞台。

