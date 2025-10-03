ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

YTR劉力穎驚傳「昏倒送醫」
「5個方法」幫你減緩焦慮
前主播出車禍！「駕駛座被撞凹」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

老高 小茉 Energy 書偉 孫德榮 于朦朧 劉雪華

金高銀《妳和其餘的一切》閨蜜情跨40年！「女生糾結心思」全演出來了

文／潘慧中

「我認為不管什麼片，能留在觀眾心裡的是被人物激起的情感，無論那是歡笑、感動、快感還是恐懼。情緒需要累積才會爆發。」  《妳和其餘的一切》就是如此。

▲▼妳和其餘的一切。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

▲▼《妳和其餘的一切》已全集上架。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr、ggonekim）

▲▼妳和其餘的一切。（圖／翻攝自Instagram／ggonekim）

[廣告]請繼續往下閱讀...

此劇講述柳誾重、千商燕從小學到職場，橫跨四十餘年的愛恨糾葛，我覺得是一部女生會看了特別有感的作品，因為它寫女孩之間暗潮洶湧的羨慕、嫉妒與猜忌，從外貌、學業、家庭、工作能力到戀愛對象，無不牽動著各種內心的角力。沒有一場戲是浪費的，細膩但不拖沓的呈現方式，領著觀眾看這兩個人可愛又可恨的地方，同時也在這兩個角色裡，窺見某些脆弱的自己。  

▲▼妳和其餘的一切。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

▲▼妳和其餘的一切。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

▲▼妳和其餘的一切。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

▲誾重和商燕的友情橫跨40多年。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

誾重雖然是自認存在感低的女生，但總能自在地和所有人打成一片。她有媽媽的愛，也會羨慕別人，擔心自己無法跟同齡人做到一樣能力的事，但她不會為了達成目標不擇手段。千商燕則是那種長得好看、住在漂亮房子、家境好、又會讀書還當班長的女生，這樣的同學幾乎每個人讀書時都會遇見。  

▲▼妳和其餘的一切。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

▲商燕與誾重的性情大不相同。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

誾重、商燕之所以令人共鳴，是因為她們和我們一樣，有時外表看似平靜，心裡卻藏著零零種種過不去的坎、久治不癒的痛苦，以及不願面對的人生真相。為了逃避內在真正的恐懼，把矛頭轉向外面顯得更容易。所以，這部劇裡充滿了許多傷害。  

商燕自小就覺得媽媽偏愛哥哥，甚至偏愛自己的朋友誾重，但偏偏就是不愛自己。這使她自尊受創，變得敏感。被觸及到最脆弱的那塊，她會立刻回擊好幾拳，打在誾重最脆弱的地方。一次又一次，尖銳的話語有過之而無不及。她沉浸在過往的創傷，期待別人的安慰關照，卻始終沒有跳脫自我，張開眼睛去看一看周遭的人事物，只是無上限地放大需求、慾望和童年創傷。一旦覺得自己被摧毀，她也要毀滅對方。

「我一點也不心疼會傷到自己。」商燕這麼說。

明知傷害別人的同時，自己也會很痛苦，商燕總會用這種方式來維護那僅剩的自尊心。「自尊心比我的性命重要。」商燕還這麼說。也因為那該死的自尊心，給自己斷了與他人之間的連結。  

「是妳自己捨棄的，珍惜妳疼愛妳的人，10年前也是，妳重視妳的自尊心勝過一切，造成妳孤苦無依的是妳自己。」 而誾重是這樣對商燕說的。

▲▼妳和其餘的一切。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

▲商燕從小就覺得媽媽偏愛哥哥。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

另一方面，雖然劇集呈現的大部分都是誾重傾向付出與承擔；商燕則習慣在創傷裡索取與回擊，但我認為當誾重在勸商燕對媽媽好一點、質疑商燕為何不和自己聊哥哥，其實就某方面來說是一種傷害。我知道誾重是站在好友的立場才講的那些話，但就像近年網路上常說的「未經他人苦，莫勸他人善」，在不了解事情全貌的情況下，朋友能做的就是傾聽與陪伴。 

說到底，這些傷害都不是單純的對錯，而是她們想要拯救某部份的自己，並將如此想望投射到彼此身上。但長大後的我們都明白，沒有一個人真能拯救另一人，真正的拯救，往往始於自救。但自救是如此困難，它會告訴你如果花太多精力在為自己感到委屈，就永遠無法跨出成長的那一步；它還會要求你對自己全然誠實，不再把生命中的錯誤、失敗與遺憾轉嫁到其他人，這段過程必須卸下很大部分的自尊心，而這也是不少人會特別看重的東西。

▲▼妳和其餘的一切。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

▲誾重陪伴商燕走到人生最後一刻。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

從上帝視角來說，看到商燕去誾重媽媽的麵攤吃東西前，還想著付錢，而且不覺得誾重一家住在半地下室很丟臉時，我知道她其實本性單純善良。所以每當聽到她又開始在講一些傷人的話時，就是我哭得最慘的時候，然後嘆一大口氣心想：「妳何必要把話說那麽絕啊！」但放在現實生活中，若遇到了像商燕這樣的人，也許正如誾重前輩吳姐所說：「別理她了，懂嗎？到現在還這樣就是沒救了，幹嘛還試圖去了解她？」保持距離，或許才是保護自己的方法。

《妳和其餘的一切》呈現的，不只是兩個女生的愛恨糾葛，而是一種普遍的人生困境，提醒我們：人與人之間的拉扯，其實藏著我們未能和解的自我。真正的救贖，不在他人手裡，而在於我們是否願意面對自己、放下自尊、學會成長。這也是為何我覺得這部劇值得一看的關鍵，因為在誾重與商燕身上，或多或少，都映照出我們生命中最難以觸碰的部分。

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

妳和其餘的一切金高銀netflix

推薦閱讀

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑認：很怕他大叫

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑認：很怕他大叫

18小時前

老高深夜宣布「頻道暫停更新」　親揭心碎原因：給我們一點時間

老高深夜宣布「頻道暫停更新」　親揭心碎原因：給我們一點時間

13小時前

AV女優宣布懷孕！　大肚全裸自拍照曝光

AV女優宣布懷孕！　大肚全裸自拍照曝光

19小時前

書偉爸病逝今告別式！　Energy全員到齊...悲喊：爸，我愛你

書偉爸病逝今告別式！　Energy全員到齊...悲喊：爸，我愛你

16小時前

65歲劉雪華試鏡「摘下整口假牙」！　導演當場愣住…過程被讚敬業

65歲劉雪華試鏡「摘下整口假牙」！　導演當場愣住…過程被讚敬業

18小時前

孫德榮大動作替于朦朧喊冤！　抖音驚見「死亡預告」發不自殺聲明

孫德榮大動作替于朦朧喊冤！　抖音驚見「死亡預告」發不自殺聲明

17小時前

風田沒去《中文怪物》狂被問　親揭殘酷真相：沒人找我

風田沒去《中文怪物》狂被問　親揭殘酷真相：沒人找我

13小時前

前主播陳海茵驚傳出車禍！　「駕駛座被撞凹」下不來過程曝

前主播陳海茵驚傳出車禍！　「駕駛座被撞凹」下不來過程曝

14小時前

啦啦隊女團見面會爆「雙重違法」！3韓籍人員無證上台 勞動部火速調查

啦啦隊女團見面會爆「雙重違法」！3韓籍人員無證上台 勞動部火速調查

2小時前

YTR劉力穎驚傳「昏倒送醫」！　消失一週發聲：完全沒辦法站起來

YTR劉力穎驚傳「昏倒送醫」！　消失一週發聲：完全沒辦法站起來

12小時前

嘎琳加錢坐安全門「被爆升等豪華艙」　隊友傻眼：難道有內鬼？

嘎琳加錢坐安全門「被爆升等豪華艙」　隊友傻眼：難道有內鬼？

15小時前

YTR金針菇救災發聲！急奔花蓮「鏟土全身泥濘」：這是台灣最美一面

YTR金針菇救災發聲！急奔花蓮「鏟土全身泥濘」：這是台灣最美一面

15小時前

熱門影音

影／嘎琳球場痛哭！　「最後一天應援」退出樂天…揮手告別落淚

影／嘎琳球場痛哭！　「最後一天應援」退出樂天…揮手告別落淚
成龍疑似「偷摸容祖兒」　老闆秒換位..影片瘋傳

成龍疑似「偷摸容祖兒」　老闆秒換位..影片瘋傳
李多慧「調整工作」赴花蓮救災 感動曝心得：受益良多！

李多慧「調整工作」赴花蓮救災 感動曝心得：受益良多！
「黃鐙輝丈母娘」萁媽聽到女婿入圍　點香感謝眾神明

「黃鐙輝丈母娘」萁媽聽到女婿入圍　點香感謝眾神明
張軒睿告別林義雄 眼眶泛紅送「螢幕阿公」

張軒睿告別林義雄 眼眶泛紅送「螢幕阿公」
北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好

北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好
丁禹兮拍戲「馬匹突失控暴衝」！險被甩下馬爆意外

丁禹兮拍戲「馬匹突失控暴衝」！險被甩下馬爆意外
公開悼念！于朦朧成禁詞　陸歌手勇喊他名字：你在聽嗎？

公開悼念！于朦朧成禁詞　陸歌手勇喊他名字：你在聽嗎？
影／嘎琳球場痛哭！　「最後一天應援」退出樂天…揮手告別落淚

影／嘎琳球場痛哭！　「最後一天應援」退出樂天…揮手告別落淚
恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
趙露思拍戲出包！　「胸前黏長條物」

趙露思拍戲出包！　「胸前黏長條物」
鄧超看到孫儷照片　喊：沒辦法工作了！

鄧超看到孫儷照片　喊：沒辦法工作了！
當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

楊貴媚認了「維基百科年紀被寫老」　談北捷阿嬤被踹飛：遇到走開就好

楊貴媚認了「維基百科年紀被寫老」　談北捷阿嬤被踹飛：遇到走開就好

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

《阿凡達》第三部曲上映倒數！　《阿凡達：水之道》限定一周驚喜重映　

《阿凡達》第三部曲上映倒數！　《阿凡達：水之道》限定一周驚喜重映　

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

Lulu告白舒華「許願能加入i-dle」　學當「結尾妖精」被說：不要喘！XD

Lulu告白舒華「許願能加入i-dle」　學當「結尾妖精」被說：不要喘！XD

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

為花蓮加油！胡瓜.王心凌「捐100萬賑災」　夏和熙揪30多位藝人「捐物資」丫頭親搬運！

為花蓮加油！胡瓜.王心凌「捐100萬賑災」　夏和熙揪30多位藝人「捐物資」丫頭親搬運！

看更多

【一隻手也能很猛】大哥單手鏟泥...網：真英雄！

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前0

金高銀《妳和其餘的一切》閨蜜情跨40年！「女生糾結心思」全演出來了

27分鐘前0

終於等到了！山下智久官宣台灣見面會　「一天兩場」11月登台

45分鐘前413

救災「穿運動內衣」被網開罵：學學李多慧！祈錦鈅怒宣布寄存證信函

1小時前2

苗栗超商砍人魔再犯！陳彥婷怒批「要死自己去死」　3藝人為女童祈福

2小時前30

啦啦隊女團見面會爆「雙重違法」！3韓籍人員無證上台 勞動部火速調查

3小時前0

BTS智旻坦承發生很多事　「成為一個好大人並不容易」

3小時前1

10月3日星座運勢／雙子收告白情書桃花旺！　處女座小投資爆賺

12小時前90

YTR劉力穎驚傳「昏倒送醫」！　消失一週發聲：完全沒辦法站起來

13小時前31

雷嘉汭久違合體《八尺門》導演　為原創盛事揭幕「首獎高達100萬」

13小時前3014

老高深夜宣布「頻道暫停更新」　親揭心碎原因：給我們一點時間

讀者迴響

熱門新聞

  1. 親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲
    18小時前10
  2. 老高深夜宣布「頻道暫停更新」
    13小時前6014
  3. AV女優懷孕！　大肚全裸自拍照曝
    19小時前249
  4. 書偉爸病逝今告別式！　Energy全員到齊...悲喊：爸，我愛你
    16小時前242
  5. 65歲劉雪華試鏡「摘下整口假牙」！
    18小時前881
  6. 孫德榮大動作替于朦朧喊冤
    17小時前404
  7. 風田沒去《中文怪物》狂被問　親揭殘酷真相
    13小時前81
  8. 前主播陳海茵驚傳出車禍！　「駕駛座被撞凹」
    14小時前184
  9. 啦啦隊女團見面會爆「雙重違法」
    2小時前6
  10. YTR劉力穎驚傳「昏倒送醫」！　消失一週發聲
    12小時前18
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合