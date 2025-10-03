金高銀《妳和其餘的一切》閨蜜情跨40年！「女生糾結心思」全演出來了

文／潘慧中

「我認為不管什麼片，能留在觀眾心裡的是被人物激起的情感，無論那是歡笑、感動、快感還是恐懼。情緒需要累積才會爆發。」 《妳和其餘的一切》就是如此。

▲▼《妳和其餘的一切》已全集上架。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr、ggonekim）



[廣告]請繼續往下閱讀...

此劇講述柳誾重、千商燕從小學到職場，橫跨四十餘年的愛恨糾葛，我覺得是一部女生會看了特別有感的作品，因為它寫女孩之間暗潮洶湧的羨慕、嫉妒與猜忌，從外貌、學業、家庭、工作能力到戀愛對象，無不牽動著各種內心的角力。沒有一場戲是浪費的，細膩但不拖沓的呈現方式，領著觀眾看這兩個人可愛又可恨的地方，同時也在這兩個角色裡，窺見某些脆弱的自己。

▲誾重和商燕的友情橫跨40多年。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）



誾重雖然是自認存在感低的女生，但總能自在地和所有人打成一片。她有媽媽的愛，也會羨慕別人，擔心自己無法跟同齡人做到一樣能力的事，但她不會為了達成目標不擇手段。千商燕則是那種長得好看、住在漂亮房子、家境好、又會讀書還當班長的女生，這樣的同學幾乎每個人讀書時都會遇見。

▲商燕與誾重的性情大不相同。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）



誾重、商燕之所以令人共鳴，是因為她們和我們一樣，有時外表看似平靜，心裡卻藏著零零種種過不去的坎、久治不癒的痛苦，以及不願面對的人生真相。為了逃避內在真正的恐懼，把矛頭轉向外面顯得更容易。所以，這部劇裡充滿了許多傷害。

商燕自小就覺得媽媽偏愛哥哥，甚至偏愛自己的朋友誾重，但偏偏就是不愛自己。這使她自尊受創，變得敏感。被觸及到最脆弱的那塊，她會立刻回擊好幾拳，打在誾重最脆弱的地方。一次又一次，尖銳的話語有過之而無不及。她沉浸在過往的創傷，期待別人的安慰關照，卻始終沒有跳脫自我，張開眼睛去看一看周遭的人事物，只是無上限地放大需求、慾望和童年創傷。一旦覺得自己被摧毀，她也要毀滅對方。

「我一點也不心疼會傷到自己。」商燕這麼說。

明知傷害別人的同時，自己也會很痛苦，商燕總會用這種方式來維護那僅剩的自尊心。「自尊心比我的性命重要。」商燕還這麼說。也因為那該死的自尊心，給自己斷了與他人之間的連結。

「是妳自己捨棄的，珍惜妳疼愛妳的人，10年前也是，妳重視妳的自尊心勝過一切，造成妳孤苦無依的是妳自己。」 而誾重是這樣對商燕說的。

▲商燕從小就覺得媽媽偏愛哥哥。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）



另一方面，雖然劇集呈現的大部分都是誾重傾向付出與承擔；商燕則習慣在創傷裡索取與回擊，但我認為當誾重在勸商燕對媽媽好一點、質疑商燕為何不和自己聊哥哥，其實就某方面來說是一種傷害。我知道誾重是站在好友的立場才講的那些話，但就像近年網路上常說的「未經他人苦，莫勸他人善」，在不了解事情全貌的情況下，朋友能做的就是傾聽與陪伴。

說到底，這些傷害都不是單純的對錯，而是她們想要拯救某部份的自己，並將如此想望投射到彼此身上。但長大後的我們都明白，沒有一個人真能拯救另一人，真正的拯救，往往始於自救。但自救是如此困難，它會告訴你如果花太多精力在為自己感到委屈，就永遠無法跨出成長的那一步；它還會要求你對自己全然誠實，不再把生命中的錯誤、失敗與遺憾轉嫁到其他人，這段過程必須卸下很大部分的自尊心，而這也是不少人會特別看重的東西。

▲誾重陪伴商燕走到人生最後一刻。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）



從上帝視角來說，看到商燕去誾重媽媽的麵攤吃東西前，還想著付錢，而且不覺得誾重一家住在半地下室很丟臉時，我知道她其實本性單純善良。所以每當聽到她又開始在講一些傷人的話時，就是我哭得最慘的時候，然後嘆一大口氣心想：「妳何必要把話說那麽絕啊！」但放在現實生活中，若遇到了像商燕這樣的人，也許正如誾重前輩吳姐所說：「別理她了，懂嗎？到現在還這樣就是沒救了，幹嘛還試圖去了解她？」保持距離，或許才是保護自己的方法。

《妳和其餘的一切》呈現的，不只是兩個女生的愛恨糾葛，而是一種普遍的人生困境，提醒我們：人與人之間的拉扯，其實藏著我們未能和解的自我。真正的救贖，不在他人手裡，而在於我們是否願意面對自己、放下自尊、學會成長。這也是為何我覺得這部劇值得一看的關鍵，因為在誾重與商燕身上，或多或少，都映照出我們生命中最難以觸碰的部分。

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net