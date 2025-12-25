短劇女神打人欠薪「請大S律師救火」！網轟封殺…平台1動作掀揣測

記者陳芊秀／綜合報導

大陸短劇女神左一與前助理爆發口角與肢體衝突，爭吵的音檔日前在陸網瘋傳，更被指控「欠薪」，人設翻車震驚各界。她發長文坦承有動手但強調已經匯款給對方，近日再請出曾為大S打官司的律師鄧高靜代發律師聲明，強調雙方已於9月和解。

▲短劇女神左一遭控打助理欠薪，螢幕形象翻車。（圖／翻攝自微博）

據律師聲明還原事件始末，指出左一於2025年9月錄用張姓女士擔任為期9天的短劇拍攝項目助理，然而對方於同月24日凌晨2點多突然提出離職，並要求立即結清酬勞。雙方在溝通過程中，因情緒失控爆發肢體拉扯，隨後驚動警方介入處理。左一事後坦承當時確實因入戲情緒不穩而動手，並對於未能做出正確榜樣公開致歉，但也強調絕非無故施暴，而是由突發離職引起的激烈口角衝突所致。

針對欠薪與後續處理，聲明舉證指出，事發當日凌晨2點41分，製片人已代左一轉帳人民幣5619.24元（約台幣2萬5136）給張女士，內容包含工資、報銷款及醫療費用。雙方隨後在派出所簽署調解協議書，內容載明自願放棄傷情鑑定、互不追究法律責任。此外，左一當場更額外支付人民幣5600元（約台幣2萬5050元）作為補償金並結案，雙方當時均簽名確認不再因此事產生任何糾紛。

▲左一請出曾為大S打官司的律師鄧高靜發聲明。（圖／翻攝自微博）

左一透過律師再度表達歉意，強調雖因年輕氣盛產生爭執，但事後已吸取教訓，將以更高標準要求自己，並呼籲大眾停止傳播不實信息，否則將採取法律手段追究到底。部分網友支持左一聲明，並提出質疑「所以這個助理自願簽訂了協議，同意和解然後又出來爆料的嗎？」、「這是收了誰的黑錢來搞左一的！雙方都簽字和解了，過幾個月又出來搞啥？」

然而左一的新戲開機明顯出現困難。另一派網友認為「打人就是不對」，建議左一必須被封殺。她的新劇傳出不拍了，更有網友發現，短劇平台「紅果」搜尋名字「左一」，出現用戶數字帳號而非女演員名字，再度引發揣測。

▲網友發現短劇平台搜尋名字左一，出現用戶數字帳號，而非其藝名。（圖／翻攝自微博）