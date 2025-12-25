丁噹公然「牽手他」甜蜜合唱！　鼓鼓、蕭秉治也來了

記者蔡琛儀／台北報導

蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治昨（24日）平安夜這天，齊聚參與「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會，鼓鼓不僅帶來為今年耶誕節特別推出的全新翻唱單曲〈聖誕之吻〉，浪漫雪花也緩緩飄落，隨後，鼓鼓驚喜邀請好兄弟蕭秉治上台，兩人以GX之姿，合唱〈超人披風〉外，更特製「超人披風襪」送給幸運歌迷。

▲蕭秉治、鼓鼓合體開唱。（圖／記者周宸亘攝）

緊接著GX演唱〈射手〉時，可愛的福利熊與大全熊驚喜登台，帶領全場一起大跳「射手舞」。接下來由蕭秉治獨自接棒演出，演唱最新單曲〈恆星〉，並獻唱〈我還是愛著你〉，引發全場大合唱，將情緒層層堆疊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

白安日前發行新專輯《星期八》，這次她率先帶來同名歌曲，隨後獻上翻唱范曉萱經典名曲〈雪人〉，搭配浪漫雪花緩緩飄落，溫柔氛圍瞬間包圍全場。白安感性分享：「今年快過完了，希望大家能把不喜歡的、不再適合自己的，通通留在今年，明年再一起用全新的自己，好好生活。」並帶來〈我把你留在去年〉。

▲白安獻唱。（圖／記者周宸亘攝）

接著丁噹則率領8位舞者火辣開唱，一口氣帶來〈夜貓〉、〈叮叮噹〉瞬間點燃全場氣氛，還找來Energy成員阿弟合唱新歌〈可以是朋友〉，最後丁噹再以〈我愛他〉再次讓全場熱情大合唱，將現場氣氛推到最高點。

▲▼丁噹攜手阿弟及美女舞團演出。（圖／記者周宸亘攝）