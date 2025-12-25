修杰楷閃兵遭起訴「平安夜現身了」！賈靜雯素顏被拍 梧桐妹低胸超搶鏡

記者潘慧中／綜合報導

修杰楷10月捲入閃兵爭議，遭拘提認罪後，他隔月遭起訴求刑2年8月，引發社會輿論。近日格外掀起討論的是，在社群網站消失許久、轉趨低調的他，在24日平安夜露面了。

▲修杰楷、咘咘、Bo妞、賈靜雯和梧桐妹一起拍全家福。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）



照片中，可以看到一家人坐在裝飾精美的聖誕樹前，捨棄了傳統的紅綠配色，反而默契地選擇了黑色系親子裝亮相。直接以素顏入鏡的賈靜雯，以黑色外套展現知性優雅，修杰楷則穿著休閒帽T坐在一旁，露出淺笑。

▲賈靜雯陪伴修杰楷度過閃兵風波。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯）



大女兒梧桐妹穿著低胸背心，對著鏡頭俏皮比YA，展現出青春的小女人韻味，與兩個妹妹咘咘、Bo妞緊緊簇擁在父母身邊，全家臉上洋溢著放鬆自在的笑容，畫面流露出濃厚且溫暖的居家過節氛圍。

▲Bo妞、咘咘和梧桐妹的感情非常好。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）



事實上關於閃兵案後續，新北地檢署已於11月14日偵查終結，認定其涉嫌委託不法集團偽造高血壓病歷以規避常備兵役，依《妨害兵役治罪條例》等罪提起公訴，並建請法院量處2年8月有期徒刑。針對起訴結果，修杰楷事後透過公司回應「尊重司法」，並發表聲明坦承過去因「一時失慮」犯錯，承諾將誠實面對後續司法審判。