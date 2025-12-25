《不良一族尋愛記》宣布第2季！主持人MEGUMI就是製作人…揭衝突內幕

記者陳芊秀／綜合報導

日本戀綜《不良一族尋愛記》（ラヴ上等）打破傳統框架，找來11位滿身刺青、來自社會邊緣的不良少年少女，展開14天共同生活，節目在Netflix播出後衝上台灣、香港、南韓等熱門榜，成績傲人，昨日（24）宣布「強行製作第2季」，再掀熱烈討論。而節目製作人就是主持人MEGUMI，本節目企劃的誕生原來出自她的一句話。

▲日本戀綜《不良一族尋愛記》宣布第2季！

MEGUMI學生時代也有當過不良少女，高中時被退學，學歷程度到國中為止，夢想踏入演藝圈，從寫真偶像到成為女演員走紅，2019年因為新冠疫情衝擊，主動轉型當起影視製作人，同時也時常擔任實境節目主持人。而她國中時期曾是個不良少女，注意到日本現在年輕人「遠離戀愛」的現象，而且大多數人都在意他人眼光，壓抑真心話，某次出外景節目拍攝結束後，順口向經紀人聊起：「不良少年的戀愛實境節目，不覺得很有趣嗎？」

▲《不良一族尋愛記》主持人MEGUMI就是節目製作人，當初隨口一句話竟讓節目成真。

而MEGUMI加入知名製作公司「BABEL LABEL」成為製作人之一，某次公司在與串流平台Netflix會議時，公司社長山田久人在會議結束後順口一提：「對了，MEGUMI她好像很想做一個以不良少年為主題的戀愛實境節目。」沒想到節目就此誕生。

原本就打算製作一個「前所未見的愛情實境秀」，MEGUMI卻坦言問題多多。她表示參加者都是「ヤンキー（不良少年少女）」，雖然只有拍攝14天，過程卻是麻煩不斷，原本打算出事才去現場，結果跑了4次之多。節目錄影第一天就爆發肢體衝突，雖然現場備有保安人員，但沒想到這麼快就需要介入。最嚴重是在奧多摩又發生女性參加者臉部被抓傷的事件。她回憶道：「當時我心想：『這節目可能要腰斬了……。』」

當時得向參加者告知「退出」，MEGUMI表示製作單位有保護受害方的責任，她還找上律師諮詢，數小時內要做出重大的決策，此時平台方決定繼續拍下去，她驚嘆，這如果是電視台的節目，不可能會這樣處理。最終身為製作人的她除了照顧受傷的女生，也沒有切割加害方，一起思考怎麼約束自己，這也成為她印象最深刻的一次經歷。

如今《不良一族尋愛記》不僅在日本，在海外闖出成績，更難得有日本戀綜打進南韓市場。她開心宣布有第2季，除了主持陣容不變，全新季將找來新的不良少年少女參加，且第2季視覺海報暗示場景在海邊，她在IG發文：「我們會傾注更多熱情製作第二季，希望能讓大家更深入感受到這群全力活在當下的不良少年的魅力，敬請期待！」

▲MEGUMI在IG宣布節目製作第2季。