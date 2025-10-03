「睡覺的樣子最美」劉俊謙手機藏滿女友照　蔡思韵要求刪掉⋯他笑曝：說謊了

記者蕭采薇／台北報導

「香港男神」劉俊謙久未在台公開現身，3日晚間出現在信義區影城出席手機品牌活動，吸引大批粉絲到場守候，登場瞬間全場尖叫聲四起。他透露手機裡幾乎沒有自拍照，反而有滿滿女友蔡思韵的照片，更甜蜜稱讚：「我覺得她睡覺的時候也很美、很可愛。」更訪閃喊女友「360度都美」。

▲劉俊謙久違來台出席活動。（圖／記者李毓康攝）

劉俊謙剛結束米蘭時裝周的行程，這回也在義大利遇到台灣演員楊祐寧，他笑說：「我對祐寧一直有種好像認識的感覺，但其實我們是第一次見面。」不過兩人的確有奇妙緣分，因為劉俊謙的女友蔡思韵，在新片《泥娃娃》就和楊祐寧演夫妻。

▲蔡思韵（左）在新片《泥娃娃》和楊祐寧（右）演夫妻。（圖／天予電影提供）

劉俊謙表示，早已準備好包場，支持女友的新作品。他雖然平時不愛看恐怖片，但甜喊：「這部我一定看」、「我主動會包場！」劉俊謙透露，蔡思韵拍攝《泥娃娃》時，兩人分隔兩地，他也有工作，因此沒機會來台探班。但知道女友一直很努力練習，呈現出孕婦的模樣和姿態，「她很認真體會那個腰痠的感覺。」

▲劉俊謙與現場媒體自拍。（圖／記者李毓康攝）



他也放閃透露，自己手機裡面滿滿都是蔡思韵的照片，最喜歡女友自然的生活照：「她在工作太累睡覺的照片是我覺得很美、很可愛的畫面。」而女友的每個瞬間他都覺得可愛，就算被蔡思韵要求刪除，劉俊謙說：「我都跟她說我刪掉了！但其實沒有。」

▲劉俊謙透露，手機裡滿滿都是女友的照片，覺得對方睡覺的樣子很美。（圖／記者李毓康攝）

不過劉俊謙也自爆，過去拍照技術其實不太行，「現在被調教過了，比較會拍。」除了女友外，他也喜歡拍兩人一起養的貓，反而拍自己最少。劉俊謙先前與吳慷仁合作演出電影《寒戰2》，但他也不知道上映時間，「我拍完後就不管（後期的事）了。」至於被問到近期是否有和吳慷仁聯絡，他則笑而不答。