比50歲生日禮物還爽！ 李明川甩掉眼袋赴美頻被當大學生

「超級斜槓天王」李明川今年4月過50歲的生日願望，就是赴紐約放假一個月，這趟旅行陰錯陽差直到上個月才成行，而這段期間他最大的改變就是做了「等待十年」的眼袋手術，不僅讓他驚呼「不認識自己了」，在美國還頻頻被當成大學生，更因為手術獲得無數讚美與反饋，意外獲得診所主動詢問，邀請他擔任形象大使。

▲李明川認了割眼袋。（圖／光澤診所）

回憶這趟紐約假期，李明川說：「其實我什麼都沒做，就是去感受生活，去看了房子，思考退休後在當地生活的可能性。」印象最深刻的就是不斷被當成大學生：去博物館參觀，買票時服務員問他「學生票嗎」？去便利商店買杯咖啡，店員問他「放暑假來旅遊嗎」？李明川說：「我知道亞洲人在外國人眼中看起來年紀會比較小，但以前最多被說30歲，這次竟然一直被以為是學生。」

▲李明川赴紐約旅遊 。（圖／產值娛樂）

對於眼袋，李明川有一分特殊的「心結」，他說：「我從小時候就有眼袋了，這眼袋跟著我40年。10年前我就想去手術，一直沒去的原因是修復期要冰敷、熱敷很辛苦，術後照顧壓力很大。」

▲高熱量美食吃好吃滿。（圖／產值娛樂）

這次終於鼓起勇氣、把心動化成行動，原因在於長期被網友批評外貌，嫌他又老又垮又胖，讓李明川認真思考：「50歲是一個分水嶺，如果我還要繼續工作10年以上，如果大家還要看我這張臉看個10年，我就應該像車子一樣保養跟維修。」坦言以前被網友說白白胖胖、眼袋很大，被攻擊到體無完膚都不在意，這一次去做手術：「我不是被攻擊到走心，而是我去做了手術跟減肥，現在沒有眼袋也變瘦了，這些酸民可以閉嘴了吧！」

此外，已經擔任明新科技大學三創中心CEO五年的他，新學年將以50歲以上的樂齡族為招生目標，李明川說：「因為少子化，各校招生嚴峻，我們希望為這些熟齡朋友開啟『第三人生大學』，我會規劃一系列適合的課程，歡迎你們回來念大學、研究所。」