《看見愛》金雲首演就入圍金鐘！赴花蓮當「鏟子超人」　承諾得獎捐5萬助聾人

記者蕭采薇／台北報導

台日合資BL力作《看見愛》，去年10月上線後人氣席捲海內外，男主角金雲首度跨行拍戲，挑戰聾人看護姜紹朋一角，就獲得獲第60屆金鐘獎肯定，入圍本屆戲劇節目最具潛力新人獎。金雲3日受訪時，透露日前也抽空赴花蓮當「鏟子超人」，盼之後有時間能再次前往幫助災區，持續貢獻心力。如果得獎，也想捐出獎金做公益。

▲金雲以BL劇《看見愛》入圍金鐘新人。（圖／記者湯興漢攝）

金雲以《看見愛》入圍，這也是台灣BL劇相隔5年再有演員角逐該獎項，別具意義。金雲透過選秀節目《原子少年》打開知名度，《看見愛》是他首部戲劇作品，初試啼聲就闖進金鐘，他說：「當時在吃麥當勞，邊看直播，發現沒有提到新人獎，吃到一半經紀人打來先安慰我。」

當時他也以為自己沒有入圍，直到看到名單，才發現這個好消息。金雲說：「我當下沒有哭，後來打給媽媽有點哽咽，之後也有打給奶奶，奶奶非常開心，只是她好像誤以為我已經得獎了。」同門師姐蔡淑臻曾拿下金鐘影后，這次得知金雲入圍，也特地獻上祝福，並叮嚀他要好好享受這場盛會。

▲金雲以《看見愛》入圍金鐘新人，也是台灣BL劇相隔5年再有演員角逐該獎項。（圖／記者湯興漢攝）

首次參與金鐘，190公分高的金雲坦言挑選戰袍之路不太容易，經常遇上褲長不夠的狀況，目前仍在物色適合的服裝。被問到是否要與媽媽和奶奶走紅毯？金雲表示：「有想過，但因為奶奶走路沒有那麼方便，會邀請她們到現場觀禮。」

他也透露，這次金鐘獎特別期待能見到《影后》中飾演全能經紀人「壁虎」的黃迪揚，「之前看《影后》就很喜歡迪揚哥的表演，還買了他舞台劇的票去現場感受，這次希望能在典禮上與他見面合影。」

近期忙著充實自我的金雲，日前也抽空到花蓮當「鏟子超人」。金雲在得知花蓮災情後低調捐款表達心意，「去的前一天比較有空看了社群，發現非常多人去幫忙，我突然也很想衝去花蓮，發現那天剛好放假，就約了大學同學一起去花蓮幫忙鏟土。」

▲台日合資BL力作《看見愛》，去年10月上線後人氣席捲海內外。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

他出發前先買好車票和雨鞋、手套、護目鏡等工具，回憶起抵達花蓮災區所看到的狀況：「儘管現場人很多，但房子也還有一半是埋著的狀態，在災區我好幾度感到震驚，想說淹這麼高要怎麼辦？很多地方甚至得靠怪手來挖。不過這幾天看到我去的那區好像變得比較乾淨了，覺得很欣慰。」

儘管當時在挖土過程中出現輕微中暑與脫水症狀，金雲仍慶幸自己平時有健身習慣，良好的體力讓他順利完成任務。他也表示，希望之後有機會再度前往花蓮，繼續貢獻心力。

▲金雲日前到花蓮光復當「鏟子超人」。（圖／記者湯興漢攝）

金雲自招，此行出發前周遭工作人員都非常擔心他閃到腰，他自爆：「因為我去年閃到兩次，一次是開車打噴嚏，一次是撿網球，所以會比較小心。」他許願若這次能獲得金鐘新人肯定，獎金十萬元一半要捐給聾人機構，另一半考慮慰勞工作人員與好友，也考慮治腰：「好像可以想一下去針灸！徒手整復之類的，避免再次復發。」

▲BL劇《看見愛》中，金雲、林宇狂撒糖。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

金雲以精湛的表演入圍金鐘戲劇節目最具潛力新人獎，總監製兼導演宋鎵琳大讚：「他勇敢挑戰難度極高的聾人角色，在排練階段便展現出新人少見的情感穿透力與真摯。雖無台詞，卻能以細膩表情與肢體動作賦予角色鮮活層次，令觀眾深受感動。期待他未來在更多不同角色中大放異彩。」《看見愛》製作人兼編劇林珮瑜也對金雲的表演留下深刻印象，她說：「試鏡時，他展現出令人驚艷的角色理解與表演張力，讓我決定翻轉角色設定，改寫劇本。他的表演突破語言侷限，賦予姜紹朋鮮活的生命。在首次演出即獲金鐘新人提名，是對他才華與努力的專業肯定，令人期待他的未來。」