《以倖存者之名》以新科技揭露人生中最黑暗的時刻　上架日期有巧思

文／人物誌

Netflix韓國紀錄片《以倖存者之名：深入韓國慘案》，由《以神之名：信仰的背叛》原班人馬推出的延伸紀錄片系列，前作聚焦於新興宗教「攝理教」及其教主鄭明析的罪行，在新的紀錄片中，除了揭露JMS攝理教二把手的惡行惡狀，更涵括了「至尊派連續殺人事件」、「釜山兄弟之家」，以及造成502人死亡、全球第二嚴重的建築物自行倒塌事故「三豐百貨」，揭露造成世代群眾集體創傷的韓國慘案。

▲紀錄片《以倖存者之名：深入韓國慘案》為《以神之名：信仰的背叛》延伸紀錄片系列。（圖／Netflix Korea臉書專頁）

以「人」為本體的紀錄片，上架日期頗具巧思

[廣告]請繼續往下閱讀...

在影音平台YouTube上，有許多歷史知名慘案的介紹，從空難、探險到神祕刑案，詳細講解災難前因後果的解說影片，一直深受網路使用者喜愛；然而，《以倖存者之名》除了針對既有資料的整理、後續情報的追蹤，更透過團隊大量的田野調查，以及請來案件受害者及其家屬受訪，以「人」為主體的製作手法，使觀眾看見事實之外的真相，以及受害者在當時承受的痛苦。

紀錄片上架時日期訂在8月15日，這天恰巧也是韓國光復節，帶有揭露歷史、窺探真相，並尋回正義的寓意巧思。

▲透過CGI還原三豐百貨崩塌瞬間。（圖／Youtube／Netflix Korea，下同）

新科技結合倖存者訪談，揭露人生中最黑暗的時刻

《以倖存者之名》中，大量運用新聞影像、倖存者訪談，以及新科技的重建畫面，讓觀眾得以目睹當時的慘況，尤其透過CGI還原三豐百貨崩塌瞬間，讓難以想像的慘烈畫面具象化；內容深度的部分，製作團隊廣邀社會學家、建築技師、輔導師，深入探究其中「人禍」的部分，其中最震撼人心的，莫過於案件相關人的採訪。

在「兄弟之家：消失的孩子們」中，揭露1975年時，時任總統朴正熙極力替韓國樹立良好形象，朴仁根在此時於釜山成立「兄弟之家福利院」，用於收容乞丐、竊賊、殘疾人等社會底層邊緣人物。其中，當年遭警察陷害而關入福利院的崔先生，在鏡頭前勇敢揭露遭受性侵、虐待，甚至不惜拿下全口的假牙，讓世人得以看見人生中的至暗時刻。

韓劇影射災難情節，深怕民眾淡忘慘案的始作俑者

在玉澤演、鄭恩地主演的韓劇《Blind》中，劇中20年前的「希望福利中心」影射的便是駭人的「兄弟之家」；《請回答1994》、《Move to Heaven》中，也結合三豐百貨倒塌事故推動故事情節。在韓國影視作品中，不斷提起這些慘絕人寰的大型災難，毫無遮掩地揭露政商勾結、司法不公的議題，深怕觀眾不再關心也不再留意。

災難倖存者的PTSD、過度敏感，或是呼應韓國社會對弱勢的制度性忽視，《以倖存者之名》紀錄了倖存者們二、三十年後的狀況，並重新審視今日的韓國是否在教訓中有所改變，梨泰院踩踏事件、世越號翻覆事故、濟州航空空難，大型災害接二連三的發生，觀眾也重新省思，究竟倖存後的世界，會不會是另一個地獄？

※本文由人物誌授權報導,未經同意禁止轉載。

