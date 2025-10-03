祈錦鈅花蓮救災被酸擺拍　他曬對話力挺：私下就很願意做公益

記者王靖淳／綜合報導

颱風樺加沙重創花蓮，釀成慘重災情，演藝圈也迅速展現愛心行動，其中擁有「H級子瑜」稱號的女星祈錦鈅就透過社群發文，分享自己投入花蓮救災的心得感想，不料卻出現部分網友吐槽她在災區擺拍，掀起兩派討論。為此，網紅鬼才阿水今（3）日在臉書發文聲援祈錦鈅，並附上一張與兩人的對話截圖，曝光對方私下善良的一面。

▲祈錦鈅赴花蓮救災。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）

鬼才阿水在文章一開頭便斬釘截鐵地表示：「祈錦鈅不是擺拍，她私下就很願意去做公益」，並附上一張兩人在去年4月的對話截圖，透露自己當時收到對方的私訊，問他有哪些公益活動可以協助。當時他才知道，原來祈錦鈅投身公益已長達數年，至今沒有中斷。因此，當看到祈錦鈅投身花蓮成為鏟子超人時，鬼才阿水坦言不覺得意外，甚至真心佩服對方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼鬼才阿水聲援祈錦鈅。（圖／翻攝自Facebook／鬼才阿水）



針對那些攻擊祈錦鈅的負面評論，鬼才阿水痛斥：「要作秀絕對不會前往如此辛苦的地方，還待了這麼長的時間。」至於祈錦鈅被酸外貌及身材，鬼才阿水表示無法理解，「當我看到有人在罵她，我想我該站出來幫她說話一下，她不會去年四月突然詢問我公益，是為了一年半後我幫她講話，另外她私人的Line真的就沒有大頭貼，這個有和她私下連絡過的都可以證實，我沒辦法像她一樣前往現場，只能做些小額捐款，所以我實在不希望她還被胡亂攻擊。」