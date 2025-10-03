陳芳語陽台脫了！比基尼「包不住超兇上圍」一轉身…整片肉色被看光

記者潘慧中／綜合報導

陳芳語儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。近日格外引起討論的是，她在社群網站上傳了一系列於陽台解放比基尼的照片，火辣身材至今已吸引2.5萬人按讚！

▲陳芳語陽台解放比基尼。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



照片中，可以看到陳芳語身穿純白繞頸比基尼，相當映襯她的膚色之外，超少布料根本包不住她的渾圓半球，深邃事業線全被看光光，自信展現纖細腰身。

▲陳芳語辣露超兇上圍。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



陳芳語下半身搭配同款式的高腰三角泳褲，側邊綁結設計格外增添俏皮感。一轉身，她辣秀整片光滑美背，蜜桃臀型全露，穠纖合度的雙腿線條都被拍了下來。

事實上，陳芳語曾分享成功瘦身12公斤的秘訣。第一個方法是晚飯後禁食12小時。在這段時間裡，她僅喝水，避免攝取任何熱量，讓身體有足夠時間進行代謝。

▲陳芳語轉身秀出蜜桃臀。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



此外，陳芳語也強調早晨運動的重要性，每天一起床便進行40分鐘的有氧運動，以提升代謝速度。這些習慣不僅幫助她減脂，更促進整體健康。而且運動後，她會選擇水果或豆漿作為早餐，為一天的活動提供健康的開始。