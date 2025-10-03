韓偶像新歌「大看A片吸吮手指」　網炸鍋狂批：低俗

記者張筱涵／綜合報導

韓團PENTAGON成員Kino（姜炯求）近日推出新歌〈CLUB SEX CIGARETTES〉，然而MV中出現「邊吃披薩邊觀看色情片」的片段，引發激烈爭議。

Kino於9月26日透過官方YouTube頻道公開新歌〈CLUB SEX CIGARETTES〉MV，一開場KINO先以隨意嗑披薩的模樣登場，隨後換上西裝，在辦公桌前厭倦地蓋著印章，甚至對著老闆照片吐口水、比出開槍手勢，帶有反叛意味。爭議最大的畫面則出現在他一邊大口吃披薩、一邊觀看色情影片的橋段。除此之外，影片中還多次穿插他把大量披薩塞進嘴裡、用手指沾取醬料吸吮、以及舔嘴唇的特寫。

▲KINO MV內容惹議。（圖／翻攝自YouTube／KINO）



[廣告]請繼續往下閱讀...

從歌曲意義可了解，原本是以「社會壓抑下人類對自由與解放的渴望」作隱喻，KINO本人也表示希望透過作品拋出「遵循本能是否錯誤」的疑問。然而，MV中直接呈現觀看成人影片的畫面卻讓輿論炸鍋。

Kino在訪談中解釋，這次不再追求「好看」或大眾審美，而是強調訊息本身，因此加入了「狼吞虎嚥吃東西、看成人片」的場景。他更直言：「如果讓人覺得不適，那就是成功了。」但此言反而點燃了更大的批評聲浪。

不少網友直指「金科玉律似的藝術表現卻選擇用色情影像呈現，顯得低俗」、「不需要靠這種方式才能展現所謂的真實」、「現在社會才因偷拍、非法流出影片問題備受關注，他卻在MV裡用這種畫面，真的很不妥」。另有人批評Kino「裝作挑戰禁忌、裝作大膽，實則只是不堪」，也有人指出：「女性偶像長期被性化、被惡意製作假色情影像，卻看到男性偶像被賦予『觀看者』角色，這本身就很諷刺。」

MV留言區也有500多則留言，「就像一個剛開始玩嘻哈的小屁孩，什麼都不懂，歌詞裡亂寫『我的女人！性愛！毒品！夜店！』，好像是想裝得很有『洋派』一樣，真的很好笑」、「如果真的是他自己選擇這樣的歌曲和MV，那就代表他的自我檢視有問題，如果周圍人或公司也沒阻止，那你跟你身處的社會都需要好好反思一下」、「為什麼非得用『看色情片的畫面』來表達什麼？真的很不舒服……」、「把看A片的場景放進MV，這合理嗎？真的太低級了」。