連假會有更多志工！鍾明軒揭現場實況「1條件不要來」：復原會更辛苦

記者潘慧中／綜合報導

鍾明軒近日投入花蓮救災，他2日在社群網站提醒想參與的民眾，務必要量力而為，「下去前先評估自己的體力。能幫就幫，有錢出錢、有力出力，兩者都沒有也可以出號召力！」他坦言，當天在現場仍看到人力不足，「尤其偏鄉真的很缺人。」

▲鍾明軒最近前往花蓮救災。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）



鍾明軒也分享現場的裝備狀況，「光復車站有雨鞋跟各種工具，沒帶裝備的人，可以直接去物資站拿。」同時，他特別提醒大家記得補水，「救災真的很耗體力，建議直接買舒跑或電解質水，補充最快。」

為了降低志工的健康風險，鍾明軒叮嚀，「吃便當前一定要先洗手，或用酒精消毒，因為有些救災朋友回去後出現嘔吐、拉肚子的情況，我們盡量把生病的風險降到最低。」此外，他也指出現場空氣不佳，呼籲大家務必攜帶多個口罩，「一個不夠，因為會流汗，需要一直更換。」

▲鍾明軒勸身體不適的人就不要去救災了。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）



鍾明軒提醒，在連假期間會有更多志工加入，但也再三強調健康的重要性，「如果你本身感冒或身體不適，真的先不要下來。部落裡很多長輩，一旦傳染開來，復原之路只會更辛苦。」他更感性地表示，這次救災帶來很深的觸動，「這是我今年在台灣感受到最多愛的一次經驗，決定二刷！」

