終於等到了！山下智久官宣台灣見面會　「一天兩場」11月登台

記者吳睿慈／台北報導

真的久等了！日本超人氣男星山下智久正式宣布，確定將於11月15日在Legacy TERA舉行「山下智久TOMOHISA YAMASHITA 2025台北talk & minilive」，這是他繼2011年5月之後，睽違5293天後，再度以個人身份來台舉辦專場，山下智久表示很期待見到大家，強調「終於能夠在舞台上，直接向大家傳達我的感謝與心意！」

▲山下智久11月登台見面會。（圖／HIGH HOPE ENTERTAINMENT、梵思娛樂）



以全方位男星姿態橫跨世界舞台的山下智久，無論是音樂、戲劇甚至電影都有亮眼表現，他日前以品牌大使身份出席活動時曾說：「一直以來我都從事戲劇與音樂相關的活動，所以今後也想繼續在這條道路上深入鑽研，透過自己的探索，努力呈現出更好的作品，把積極正向的力量傳遞給大家。」

繼2023年為電影《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》來台宣傳後，山下智久以個人身份的演出則已經是14年前、在台大體育館連唱三天。對於這次的talk & minilive，他非常開心，想起之前造訪時，粉絲特地到機場迎接，還送來許多訊息與支持，真切感受到大家的應援，那份滿滿的愛意也在心裡十分溫暖。

他也強調「這一次，終於能夠在舞台上，直接向大家傳達我的感謝與心意，我非常期待。希望大家一定要來見我，也祈願平穩的日子能早日回到大家身邊。」山下智久TOMOHISA YAMASHITA 2025台北talk & minilive」 將於11月15日在Legacy TERA舉行，分為下午以及晚上場，票價為新台幣A區4880元、B區4180元、C區3580元以及身障席2190元，門票預計10月18日早上11點在KKTIX全面啟售，更多詳情可洽梵思娛樂官方社群專頁。