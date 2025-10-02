雷嘉汭久違合體《八尺門》導演　為原創盛事揭幕「首獎高達100萬」

記者黃庠棻／台北報導

台灣最具指標性的原創內容盛事「鏡文學百萬影視小說大獎」今年已來到第5屆，本次徵獎於今（2）日正式起跑，首獎可以獲得100萬獎金。記者會邀請到第2屆首獎得主、《八尺門的辯護人》編導唐福睿與出演該劇一戰成名的演員雷嘉汭同台，象徵每一個原創故事都有走向國際舞台的機會。

▲《八尺門的辯護人》編導唐福睿、演員雷嘉汭合體。（圖／鏡文學提供）

「鏡文學百萬影視小說大獎」自2018年創辦以來，已成功發掘上千件投稿作品，其中不乏具備強大影視改編潛力的優秀小說。第2屆得主唐福睿的《八尺門的辯護人》改編成影集後，獲得金鐘獎16項提名，最終獲得7項大獎；第3屆首獎得主《套條子》也正由國際串流平台開發中；第4屆首獎得主盧臆雯的奇幻作品《海神》，則以其獨特的奇幻架構與深刻的海洋環境書寫，展現出影視改編能量，即將在明年由鏡文學出版。

鏡文學期盼藉由「鏡文學百萬影視小說大獎」徵文活動，持續建構「故事生態系」，透過唐福睿、雷嘉汭、盧臆雯等影視與文學界的代表人物參與，向社會展現原創文字不僅是故事的起點，更是推動影像發展與文化永續的強大動能。 「故事在哪，家就在哪」，故事連結著人與土地，也為這片土地上的每個人，找到共鳴與歸屬。

唐福睿導演笑稱，每2年一次的「鏡文學百萬影視小說大獎」徵件記者會和頒獎典禮，都讓他感覺像是回娘家，因為和鏡文學從合作《八尺門的辯護人》到目前進行中的作品，他感覺到這是個創作者的大家庭。他也提到了此屆的核心理念「從原創到圓夢，從文字到感動」，他自己的體感經驗便是第一次看到《八尺門的辯護人》主演雷嘉汭定裝時，就像是所有路上看到的移工朋友般真實，當時寫小說的痛苦全部值回了票價。

雷嘉汭則憑藉「鏡文學百萬影視小說大獎」首獎作品改編的《八尺門的辯護人》一舉成名，以細膩真摯的演繹讓觀眾深刻感受到移工議題背後的人性思辨，曾經入圍金鐘獎、榮獲首爾國際電影大獎「亞洲新銳演員獎」，展現出不容忽視的潛力。

回顧心路歷程，雷嘉汭坦言很高興以《八尺門的辯護人》女主角的身份站在舞台上，劇中印尼籍看護角色「莉娜」的堅韌和掙扎，讓大家從此認識了她，沒想過演員之路上有個挑戰是要成為一個印尼人還必須說服所有人，她謝謝唐福睿導演讓這個角色有了靈魂和厚度，也謝謝鏡文學和信義房屋對於故事的支持，期許自己未來有更多的機會打動觀眾。