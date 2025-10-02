ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
YTR劉力穎驚傳「昏倒送醫」
「5個方法」幫你減緩焦慮
前主播出車禍！「駕駛座被撞凹」
金音獎女星首演電影…揭接拍原因「肚子會發光」　大尺度場面曝光

記者黃庠棻／台北報導

魔幻寓言式電影《河鰻》將於明（3）日全台上映，導演朱駿騰今天率演員潘綱大、柯泯薰、潘親御、陳季霞出席首映會。潘綱大分享這次強烈感受到角色的痛苦掙扎，用盡全力詮釋一個受困的靈魂，希望觀眾在看這角色時能獲得某種撫慰。

▲電影《河鰻》舉辦首映會。（圖／底噪影像提供）

▲電影《河鰻》舉辦首映會。（圖／底噪影像提供）

電影《河鰻》講述柯泯薰飾演一位擁有永恆時間，卻不再被需要的女子「阿鰻」，她遇見潘綱大飾演被過去困住而停滯不前的男子「阿亮」，兩人在島上展開一段尋找自我與未來的旅程。導演朱駿騰分享，選擇社子島作為主要拍攝場景，是因為這塊被河流環繞的土地，正如電影裡角色的漂浮狀態，映照著生命中無法掌控的困境。

▲電影《河鰻》舉辦首映會。（圖／底噪影像提供）

▲電影《河鰻》舉辦首映會。（圖／底噪影像提供）

而今年金馬獎入圍名單甫公布，《河鰻》很可惜沒有斬獲，導演坦言心情上難免失落「最遺憾還是替演員可惜，因為他們在電影裡給了我一切，雖然沒有入圍，但希望觀眾在電影上映後，能進電影院看看他們的演出。」柯泯薰則透露，名單公布後第一時間就傳「抱抱、沒事」安慰導演，並說「我第一次這麼緊張盯著獎項公布，連金曲獎都沒有這麼關注過。」

▲電影《河鰻》舉辦首映會。（圖／底噪影像提供）

▲電影《河鰻》舉辦首映會。（圖／底噪影像提供）

導演特別提到潘綱大在紅樹林夢境中那場情緒大爆發的長鏡頭，是全片最震撼的片段之一。導演回憶說，當天拍攝進度已經嚴重落後，這場戲完全沒有妥協空間，河水漲潮已經淹到燈腳，表演和調度也不夠完美，大家都知道這顆鏡頭只剩最後機會，最後潘綱大在鏡頭前毫無保留地釋放情感，一次到位，全場所有人都被徹底震撼。

▲電影《河鰻》舉辦首映會。（圖／底噪影像提供）

▲電影《河鰻》舉辦首映會。（圖／底噪影像提供）

潘綱大談及角色則說，阿亮背負很多東西，他透過肢體語言，讓角色呈現一種「不完全像人」的姿態，希望觀眾看完能感受到角色掙扎背後的共鳴，他表示「阿亮很辛苦地走著，如果觀眾能把這份同情轉化成陪伴，也許能在現實的痛苦中獲得一絲撫慰。」

▲電影《河鰻》舉辦首映會。（圖／底噪影像提供）

▲電影《河鰻》舉辦首映會。（圖／底噪影像提供）

歌手出身的柯泯薰，首次主演電影就挑戰各種身心極限，她分享接到劇本時，最吸引她的是角色「阿鰻」那種似人似神、無法定義的存在「當我看到劇本寫著『我的肚子會發光』時，就覺得這是命定的挑戰。」更提到在電影拍完後，她感受到自己的蛻變，學會誠實面對內心，也學會感謝自己仍在呼吸「如果觀眾能在電影裡找到片刻喘息的空間，那就是最重要的收穫。」

▲電影《河鰻》舉辦首映會。（圖／底噪影像提供）

▲電影《河鰻》舉辦首映會。（圖／底噪影像提供）

潘親御戲份多半在河面上完成，他回憶跟潘綱大有幾場開船在河上航行的戲，只要船開出去就沒有遮陰，日正當中只能赤裸接受太陽直曬，笑稱「我們很像魯賓遜漂流記，在河上閒聊、開船，綱大有練習開船，我也想試試，結果油門一催就整艘船衝出去。」

▲電影《河鰻》舉辦首映會。（圖／底噪影像提供）

▲電影《河鰻》舉辦首映會。（圖／底噪影像提供）

而潘親御最難忘的魔王場，是開拍第一場戲就要在河面灑骨灰與阿嬤告別，原本以為只是遠景，結果導演突然要他淚流滿面、痛哭流涕拍大特寫，起初有點措手不及，但他說「當時我也正好經歷一段人生的分離與失落，那種情緒幫助我在這場戲裡找到出口，剛好成為一種釋放，把傷痛透過角色排出。」

▲電影《河鰻》舉辦首映會。（圖／底噪影像提供）

▲電影《河鰻》舉辦首映會。（圖／底噪影像提供）

問起《河鰻》片中有許多親密互動及裸露場面，陳季霞大力讚說「很好看啊」逗得一旁的年輕演員笑到不行，大家還鼓勵陳季霞「有機會也可以挑戰一下」，讓她立即跟導演下訂單說「那可以給我孔劉嗎？」看得出所有人在拍攝時建立的好默契。

