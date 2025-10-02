ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
韓女主播遭爆「10歲女兒到院亡」全身瘀青
ROSÉ快閃店登陸高雄！
張軒睿「眼眶泛紅」送阿公林義雄
黃豪平見北捷飛踢事件有感　自爆學生時期挨告：正義永遠需要代價

記者王靖淳／綜合報導

近日因北捷博愛座引發的飛踢事件，在網路上掀起兩派論戰。為此，藝人黃豪平今（2）日也在臉書發布長文，分享自己學生時期的慘痛經歷，為這起事件提出個人的看法。

▲▼黃豪平。（圖／翻攝自Facebook／黃豪平）

▲黃豪平。（圖／翻攝自Facebook／黃豪平）

黃豪平坦言最近的時事，讓他想起求學時曾被一位校園奇女子，控告毀謗的故事。他表示，當時自己只是因為，在BBS上留下一句打趣的推文：「XX表示：不干我事」，結果就和另外五位同學，一同被對方告上了法院，讓他感到相當傻眼。

黃豪平透露，在開偵查庭時，「檢察官明確地說我的文字沒有犯法疑慮」，原以為自己能全身而退。不料，該女子竟向他們六人提出綁架式的和解條件，表示若要和解，需要六人共同賠償一筆金額，不能有人例外。面對這個條件，黃豪平陷入兩難，「如果我不跟其他人一起付錢和解，那麼就沒有人可以和解，大家一起上法庭」，讓他被迫承認自己的錯誤。

▲▼黃豪平。（圖／翻攝自Facebook／黃豪平）

▲黃豪平分享求學階段的經歷。（圖／翻攝自Facebook／黃豪平）

在歷經將近一年的折磨後，黃豪平在師長與家長的壓力下，最終還是選擇退讓並賠償。這段經歷也讓他對人性有更深的體悟。他坦言，自己當時心裡充滿恨意，甚至想像各種可能發生在對方身上的悲劇。但最終，他也理解到，面對那樣的人，「你再怎樣追求公理正義，她都有辦法找到方式存活，你懲罰不了她，心中的怨恨也無法得到紓解。」

最後，黃豪平將自己的經歷與最近的時事做連結。他表示，自己之所以能理解，為何大家在看到無賴受懲罰的新聞時，會如此大快人心，正是因為渴望有天能得到平反的投射。然而，他也再次強調，正義永遠都需要代價，並以自己為例，若當年他堅持不和解，或許就能得到遲來的正義，但同時也得承受其他人被告的罪惡感。

【黃豪平臉書全文】

最近的時事讓我想到了求學時曾被一校園奇女子告毀謗的故事。（以下相關條件均模糊處理，避免再起風波）
數年前，學校曾有一中年奇女子，在校園豢養野生動物，當校方找人來獵捕野生動物時，奇女子會說「那是她養的」來阻止；但當野生動物傷人時，有關單位找上她，她會說是「野生的，跟我無關」類似的話。
某次又有同學在校園BBS抱怨「奇女子的野生動物有跳蚤跳到他身上」，我在底下推了文：「XX（奇女子的稱號）表示：不干我事」這樣的打趣推文，最終跟其他五位隨機的同學一同被告上了法院。
偵查庭當時，檢察官明確地說我的文字沒有犯法疑慮，其他同學有的有用髒話抱怨，比較有風險，所以檢察官勸奇女子撤告，但奇女子堅持要告，我心裡想，來啊，檢察官都說我沒問題了。
結果，我接到其他被告同學與校方的通知，奇女子說可以和解，但需要六人賠償一筆為數不小的金額，才能和解——而且是，同進退，不能有人例外。
也就是當時我遇到的狀況是：如果我不跟其他人一起付錢和解，那麼就沒有人可以和解，大家一起上法庭。
我當時覺得很委屈，因為檢察官都說我這個案子不可能成立，但奇女子用這種六人綁起來一起告一起和解的方式，反而逼得我必須「承認」自己錯誤，不然就會害到其他人一起被告。
但其他同學的家長、老師，都希望息事寧人，我在此事將近一年的精神折磨下，終於退讓並賠償金額。
那位奇女子，據說仍然在校園活躍？
我那時候心裡充滿恨意，想像了各種可能發生在她身上的悲劇，但最終理解到，那樣的人，你再怎樣追求公理正義，她都有辦法找到方式存活，你懲罰不了她，心中的怨恨也無法得到紓解。
於是，當看似有「無賴受到懲罰」的新聞出現，大家總會湧入，釋放自己曾遇到不公產生的怨氣，這是人性。
所以我們愛看復仇劇、八點檔總是大報應時收視率特別高，因為我們看到那些惡人受罰的時候，渴望的總是有天自己能像這樣得到平反。
可惜，正義永遠都需要代價，如果我當年堅持不和解，也許有人能得到教訓，但我就得承受其他人被告的罪惡感。
願再也不要有人追求屬於自己的權利時，需要採取極端的手段、付出額外的代價。

4分鐘前0

謝瓊煖《影后》入圍金鐘女配首露面！選邊站「淘汰曾莞婷」被嗆了

13分鐘前51

孫德榮大動作替于朦朧喊冤！　抖音驚見「死亡預告」發不自殺聲明

19分鐘前0

閨蜜愛上同人！辛叡恩為她掏筆狠刺主管「分手摯愛」

25分鐘前0

醫早建議洪詩剖腹！二寶爸李運慶首露面　產房目睹「臍帶繞脖」

29分鐘前10

72歲趙雅芝走紅毯　美到被封「逆齡天花板」！

33分鐘前0

賈靜雯神還原「35年前合照王耀慶」！　合拍陸劇：我們終於又合作

35分鐘前10

黃豪平見北捷飛踢事件有感　自爆學生時期挨告：正義永遠需要代價

36分鐘前10

金喜善連假前痛失家人！母親驟逝享壽86歲　女兒、老公守身旁

54分鐘前10

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑認：很怕他大叫

58分鐘前10

65歲劉雪華試鏡「摘下整口假牙」！　導演當場愣住…過程被讚敬業

