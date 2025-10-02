ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

韓女主播遭爆「10歲女兒到院亡」全身瘀青
ROSÉ快閃店登陸高雄！
張軒睿「眼眶泛紅」送阿公林義雄
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

范冰冰 李多慧 吳鳳 舒淇 趙露思 LuLu 胡凌宸 李梓荧

被邀合唱潘越雲！　張信哲竟遭要求「不要露臉」內幕曝光

▲▼張信哲作客那那大師的節目。（圖／藝和創藝提供）

▲張信哲作客那那大師的節目。（圖／藝和創藝提供）

記者翁子涵／台北報導

張信哲近來首次光臨那那大師的節目，開場張信哲也一連帶來多首經典歌曲展現金曲級唱功，包含〈愛如潮水〉、〈太想愛你〉、〈回來〉、〈做你的男人〉，沒想到竟直接逼哭那那大師，當眾淚腺失守，讓他直呼：「哲哥的歌聲充滿真摯靈魂，我完完全全被感動了，一聽就會讓人掉淚。」

▲▼張信哲一連帶來多首經典歌逼哭那那大師。（圖／藝和創藝提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼張信哲一連帶來多首經典歌逼哭那那大師。（圖／藝和創藝提供）

▲▼張信哲作客那那大師的節目。（圖／藝和創藝提供）

出道超過35年的張信哲，曾在發片前夕幸運與偶像潘越雲合唱，卻被唱片公司要求「不露臉」，關於這段往事，他也難得在節目分享：「我以前就很愛『阿潘』，雖然當時已經跟滾石簽約，卻覺得自己應該不會發片，正好當時潘越雲有個企劃是『潘越雲與十個男人』，因此就很幸運就有機會能跟喜歡的歌手合唱，但因為自己真的太新了，唱片公司在沒有把握下，才不讓我露臉。」他還開玩笑提到初次跟潘越雲見面開會時，對方就以「女巫」造型現身，讓他初次進錄音室就留下難忘記憶。

那那大師還回顧張信哲昔日出道珍貴畫面，最讓全場驚呼的是，張信哲曾經與那英、王菲合體又唱又跳，甚至還一起合唱范曉萱的〈健康歌〉，不同過往的青春氣息，也讓那那直呼：「實在太可愛了，有生之年還有機會看到嗎？」那那大師除了稱讚張信哲早期的青春風格，甚至還發現也會有精彩「Ending Pose」，於是兩人乾脆現場直接來場「結尾妖精」PK，難得在鏡頭前解放自我。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

張信哲

推薦閱讀

張軒睿全身黑「眼眶泛紅」送阿公最後一程　林義雄告別式現場哀戚

張軒睿全身黑「眼眶泛紅」送阿公最後一程　林義雄告別式現場哀戚

5小時前

嘎琳陷小三疑雲退出啦啦隊　與富商「大巨蛋看球」照片曝光

嘎琳陷小三疑雲退出啦啦隊　與富商「大巨蛋看球」照片曝光

11小時前

成龍遭批伸鹹豬手！對容祖兒「拍背摸肩」影片瘋傳…女方經紀人回應

成龍遭批伸鹹豬手！對容祖兒「拍背摸肩」影片瘋傳…女方經紀人回應

6小時前

阿部瑪利亞「被自己騙了10年」！　就醫量身高嚇到：不敢相信

阿部瑪利亞「被自己騙了10年」！　就醫量身高嚇到：不敢相信

7小時前

范冰冰入圍金馬影后爆「失聯中」！製片急尋人　工作室先嗨喊：再入中國台灣

范冰冰入圍金馬影后爆「失聯中」！製片急尋人　工作室先嗨喊：再入中國台灣

22小時前

快訊／《如懿傳》魏嬿婉女星官宣結婚！李純認愛民謠歌手1年領證

快訊／《如懿傳》魏嬿婉女星官宣結婚！李純認愛民謠歌手1年領證

6小時前

AV女優宣布懷孕！　大肚全裸自拍照曝光

AV女優宣布懷孕！　大肚全裸自拍照曝光

2小時前

才新婚陳漢典！　LULU突驚喜宣布「新身份」嗨炸：圓夢了

才新婚陳漢典！　LULU突驚喜宣布「新身份」嗨炸：圓夢了

10/1 12:50

韓啦啦女神結婚了！　喜嫁隊內小4歲內野手

韓啦啦女神結婚了！　喜嫁隊內小4歲內野手

9小時前

舒淇《女孩》釜山獲獎卻缺席金馬！　執委會認了她沒報名：我們應該體諒跟理解

舒淇《女孩》釜山獲獎卻缺席金馬！　執委會認了她沒報名：我們應該體諒跟理解

18小時前

北捷婦逼讓位被踹飛　吳鳳「台人較溫柔」曝外國人反應：絕對會反擊

北捷婦逼讓位被踹飛　吳鳳「台人較溫柔」曝外國人反應：絕對會反擊

18小時前

李多慧赴花蓮救災「原以為是去幫忙的」　感動曝心得：受益良多

李多慧赴花蓮救災「原以為是去幫忙的」　感動曝心得：受益良多

20小時前

熱門影音

許光漢是國際巨星...　親姊使喚幫買SJ演唱會門票XD

許光漢是國際巨星...　親姊使喚幫買SJ演唱會門票XD
丁禹兮拍戲「馬匹突失控暴衝」！險被甩下馬爆意外

丁禹兮拍戲「馬匹突失控暴衝」！險被甩下馬爆意外
大巨蛋3萬人合唱「南部弄假牙」　FTISLAND李洪基感動示愛

大巨蛋3萬人合唱「南部弄假牙」　FTISLAND李洪基感動示愛
邵雨薇回應「吳慷仁喝豆汁」　曝生日美照是「男友視角」

邵雨薇回應「吳慷仁喝豆汁」　曝生日美照是「男友視角」
公開悼念！于朦朧成禁詞　陸歌手勇喊他名字：你在聽嗎？

公開悼念！于朦朧成禁詞　陸歌手勇喊他名字：你在聽嗎？
57歲夏禕不再婚「好女不侍二夫」　擔心：嫁兩次下地獄會被鋸開

57歲夏禕不再婚「好女不侍二夫」　擔心：嫁兩次下地獄會被鋸開
恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
金宇彬脫口「很喜歡李光洙」　劉在錫懊惱：早知道不問了

金宇彬脫口「很喜歡李光洙」　劉在錫懊惱：早知道不問了
北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好

北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好
「爸爸」孫德榮為于朦朧超渡　他託夢哭訴：活得太正直

「爸爸」孫德榮為于朦朧超渡　他託夢哭訴：活得太正直
鄧超看到孫儷照片　喊：沒辦法工作了！

鄧超看到孫儷照片　喊：沒辦法工作了！
孫生花蓮救災「腳慘破皮」 公開鏟土影片：沒人在作秀

孫生花蓮救災「腳慘破皮」 公開鏟土影片：沒人在作秀
獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

86歲陳淑芳不漲片酬「我不要退休」　看花蓮新聞哭好幾天...籲大家送愛

86歲陳淑芳不漲片酬「我不要退休」　看花蓮新聞哭好幾天...籲大家送愛

《阿凡達》第三部曲上映倒數！　《阿凡達：水之道》限定一周驚喜重映　

《阿凡達》第三部曲上映倒數！　《阿凡達：水之道》限定一周驚喜重映　

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

孫生「花蓮救災」遭酸作秀！　公開鏟土影片「腳慘破皮」：是來真的

孫生「花蓮救災」遭酸作秀！　公開鏟土影片「腳慘破皮」：是來真的

楊貴媚認了「維基百科年紀被寫老」　談北捷阿嬤被踹飛：遇到走開就好

楊貴媚認了「維基百科年紀被寫老」　談北捷阿嬤被踹飛：遇到走開就好

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

看更多

【遭踢飛婦人出事了】超商鬧事被逮：盡量拍

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

謝瓊煖《影后》入圍金鐘女配首露面！選邊站「淘汰曾莞婷」被嗆了

13分鐘前51

孫德榮大動作替于朦朧喊冤！　抖音驚見「死亡預告」發不自殺聲明

19分鐘前0

閨蜜愛上同人！辛叡恩為她掏筆狠刺主管「分手摯愛」

25分鐘前0

醫早建議洪詩剖腹！二寶爸李運慶首露面　產房目睹「臍帶繞脖」

29分鐘前10

72歲趙雅芝走紅毯　美到被封「逆齡天花板」！

33分鐘前0

賈靜雯神還原「35年前合照王耀慶」！　合拍陸劇：我們終於又合作

35分鐘前10

黃豪平見北捷飛踢事件有感　自爆學生時期挨告：正義永遠需要代價

36分鐘前10

金喜善連假前痛失家人！母親驟逝享壽86歲　女兒、老公守身旁

54分鐘前10

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑認：很怕他大叫

58分鐘前10

65歲劉雪華試鏡「摘下整口假牙」！　導演當場愣住…過程被讚敬業

讀者迴響

熱門新聞

  1. 張軒睿全身黑「眼眶泛紅」送林義雄最後一程
    5小時前103
  2. 嘎琳陷小三疑雲退出啦啦隊　與富商「大巨蛋看球」照片曝光
    11小時前1616
  3. 成龍遭批伸鹹豬手！對容祖兒「拍背摸肩」影片瘋傳
    6小時前2620
  4. 阿部瑪利亞「被自己騙了10年」！
    7小時前103
  5. 范冰冰入圍金馬影后爆「失聯中」
    22小時前4217
  6. 快訊／《如懿傳》魏嬿婉女星官宣結婚！
    6小時前222
  7. AV女優懷孕！　大肚全裸自拍照曝
    2小時前62
  8. 才新婚陳漢典！　LULU突驚喜宣布「新身份」嗨炸：圓夢了
    10/1 12:5062
  9. 韓啦啦女神結婚了！喜嫁隊內小4歲內野手
    9小時前
  10. 舒淇《女孩》釜山獲獎卻缺席金馬
    18小時前121
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合