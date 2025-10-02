▲張信哲作客那那大師的節目。（圖／藝和創藝提供）



記者翁子涵／台北報導

張信哲近來首次光臨那那大師的節目，開場張信哲也一連帶來多首經典歌曲展現金曲級唱功，包含〈愛如潮水〉、〈太想愛你〉、〈回來〉、〈做你的男人〉，沒想到竟直接逼哭那那大師，當眾淚腺失守，讓他直呼：「哲哥的歌聲充滿真摯靈魂，我完完全全被感動了，一聽就會讓人掉淚。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼張信哲一連帶來多首經典歌逼哭那那大師。（圖／藝和創藝提供）



出道超過35年的張信哲，曾在發片前夕幸運與偶像潘越雲合唱，卻被唱片公司要求「不露臉」，關於這段往事，他也難得在節目分享：「我以前就很愛『阿潘』，雖然當時已經跟滾石簽約，卻覺得自己應該不會發片，正好當時潘越雲有個企劃是『潘越雲與十個男人』，因此就很幸運就有機會能跟喜歡的歌手合唱，但因為自己真的太新了，唱片公司在沒有把握下，才不讓我露臉。」他還開玩笑提到初次跟潘越雲見面開會時，對方就以「女巫」造型現身，讓他初次進錄音室就留下難忘記憶。

那那大師還回顧張信哲昔日出道珍貴畫面，最讓全場驚呼的是，張信哲曾經與那英、王菲合體又唱又跳，甚至還一起合唱范曉萱的〈健康歌〉，不同過往的青春氣息，也讓那那直呼：「實在太可愛了，有生之年還有機會看到嗎？」那那大師除了稱讚張信哲早期的青春風格，甚至還發現也會有精彩「Ending Pose」，於是兩人乾脆現場直接來場「結尾妖精」PK，難得在鏡頭前解放自我。

