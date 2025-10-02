ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
韓女主播遭爆「10歲女兒到院亡」全身瘀青
ROSÉ快閃店登陸高雄！
張軒睿「眼眶泛紅」送阿公林義雄
瑟七親赴花蓮「站屋頂高度發物資」　揭災區慘況哭了：去就對了！

記者王靖淳／綜合報導

颱風樺加沙重創花蓮，釀成慘重災情，演藝圈也迅速展現愛心行動，其中有著「南台灣最頂啦啦隊」之稱的瑟七，就在社群發文，透露自己投入花蓮救災的心得感想，同時也喊話：「去！就對了！」貼文一出，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲▼瑟七。（圖／翻攝自Threads／__seul777）

▲瑟七赴花蓮救災。（圖／翻攝自Threads／__seul777）

瑟七在文中揭露災區的真實樣貌，並表示現場還有好多地方還充滿著淤泥，其中最讓她感到心碎的，是當她在發放物資時，才發現自己站著的地方，竟然是與屋頂同高。這驚人的一幕，也讓她當場有點繃不住，淚水險些奪眶而出。瑟七也坦言，自己身為救災菜鳥，其實也曾一度因幫不上忙，而感到失落。她更自嘲是中暑王，在投入鏟土工作後，很快地便感到體力不支，讓她覺得有點小失落。然而，現場一位大姐的暖心安慰，卻讓她瞬間釋懷。

▲▼瑟七。（圖／翻攝自Threads／__seul777）

▲瑟七分享救災心得。（圖／翻攝自Threads／__seul777）

瑟七也以第一線的觀察，向外界呼籲，許多地方仍需要大量人力來進行清掃，「復原工作沒有大家想像的這麼快，現在的光復鄉還是很缺大家的幫忙，沒有力氣的也可以去幫忙發放物資。」最後，瑟七向所有光復鄉以及前去幫忙的超人們溫情喊話：「大家都辛苦了！你們都是最棒的！團結一心，讓光復恢復原本美麗的模樣。」

在 Threads 查看

關鍵字

瑟七啦啦隊

【鏟子超人中標潮】粉刺變「蜂窩性組織炎」 網勸：2種人別去

