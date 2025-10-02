花蓮持續重建中　康康：應量力而為不是金錢競賽

記者葉文正／台北報導

花蓮光復鄉花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，並出現很多鏟子超人，愛心人士不斷貢獻心力，但今天康康跟許志豪參加《唱歌給你聽》記者會時，康康表示：「大家不應用誰捐多少錢去衡量愛心的能量，應該量力而為。」

▲《唱歌給你聽》主持群許志豪、杜忻恬、李子森與《綜藝一級棒》主持群康康、陳隨意、陳孟賢。（圖／中視提供）

康康認為，大家幫助花蓮災區，應該量力而為，也不要去衡量金錢多寡，不要因為某藝人捐多一點，某藝人捐少一點就去批評。

▲康康(右起)、許志豪、陳隨意、。（圖／記者葉文正攝）

許志豪說，「事發過後一天，我就想說可以為花蓮做什麼，當下聯絡花蓮朋友，當時清單上水，睡袋，後來水也過剩，這條路很漫長，要重建，後續關注更需要大家幫忙，機動調整我能做的，這幾日于美人姊找藝人朋友，買高壓清洗機，還有幫忙的人太多了，聽到需要運動飲料，就立刻提供幫助，鏟子超人很感動，可說同島一命，也要衡量自己的體力。」

康康也說，要做善事也要小心，不要把重點畫錯，變成人家困擾，我請資深藝人周嘉麗幫忙，固定捐錢，他們就會幫我花在該花的地方，不然把錢捐到不知道哪裡，有人還專門賺災難財，像這次很多義工幫忙，竟然有人沒有便當吃，也不要去計較誰捐多少，做善事自己心知肚明就好。許志豪說大家幫忙是拋磚引玉，當公眾人物一定要有強的心理素質，不要因為酸民的話而生氣。