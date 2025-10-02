韓女星Nana宣布「已清除全身刺青」！　只留1串數字：我不後悔

記者劉宜庭／綜合報導

曾被選為「世界第一美」、近年轉型為演員的南韓女星Nana（林珍娜），兩年前以全身刺青的破格形象震撼演藝圈。而在歷經一段時間的雷射清除後，她近日正式宣布已移除全身刺青，並透過文字分享心路歷程，坦言「不後悔」，更透露只在身上留下了一組對她意義重大的數字。

▲Nana近期推出個人專輯「以乾淨的身體回歸」。（圖／翻攝自Nana IG）

Nana於2日在個人Instagram上發表長文，宣告：「我以乾淨的身體回歸，克服了痛苦並以堅韌的姿態成長。」她表示，除了唯一賦予意義、象徵著她最尊敬的存在的「1968」刺青外，其餘紋身均已清除。她感性寫下：「過去的痛苦如今成為了回憶。我不後悔。」數字「1968」象徵她的母親。

▲Nana只留腳上的數字刺青「1968」。（圖／翻攝自Nana IG）



回顧這段刺青旅程，Nana在2022年為宣傳電影《自白》現身時，從鎖骨、手臂延伸至腳背的大面積刺青，與她過往甜美形象極為不符，一度引發熱議。她事後在網路節目中坦承，當時因為心理狀態不佳，便選擇了刺青作為情緒的出口。

然而，後來在媽媽溫情懇求「想再次看到妳乾淨的身體」後，孝順的Nana下定決心開始進行漫長的刺青移除計畫。她曾於去年公開雷射清除刺青的影片，過程中她因疼痛而忍不住抖動身體，發出驚呼，字幕更打上「無聲地忍耐的方法」，間接透露了雷射的巨大痛楚，但她仍堅強表示：「其實這算是小事啦，就癢癢的而已」。

▲Nana過去有大面積刺青。（圖／翻攝自Nana IG）



如今終於完成移除，Nana也將這段經歷轉化為創作養分，並於近日推出首發個人專輯：「我將當時的心情寫成文字，通過坦率地表達、承認並接受自己的弱點和痛苦，我成功克服了它們。」她更期許自己能創作出讓每個人都有共鳴的歌曲，「無論是誰，都會有痛苦，但痛苦是可以克服的。我希望能給任何人帶來希望的訊息。」