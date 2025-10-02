世巡還有44場！　TWICE定延身體出狀況「確定缺席菲律賓」

記者張筱涵／綜合報導

南韓人氣女團TWICE正值出道10週年，正在進行第六次世界巡演《THIS IS FOR》。不過，所屬公司JYP娛樂2日宣布，成員定延因健康因素，將缺席原定於10月4日在菲律賓布拉干舉辦的演出。

JYP娛樂透過官方聲明表示：「定延因健康上的理由，不得不缺席TWICE《THIS IS FOR》菲律賓布拉坎場，要向長期等待演出的粉絲傳達令人失望的消息，深感抱歉，此次決定是以藝人的健康和恢復為最優先考量，希望大家能體諒。」

定延自2020年因頸椎椎間盤突出接受手術後，曾暫停活動，2021年復出不久又因焦慮及恐慌症狀短暫休養。這次再次因健康缺席，引起粉絲關注。

《THIS IS FOR》世界接下來的行程包括10月11、12日新加坡演出，10月25日移師馬來西亞吉隆坡；11月則將於澳洲舉辦兩站，分別是1日雪梨、2日與8日墨爾本。隨後11月22、23日抵達台灣高雄，12月6、7日則是香港，12月13、14日登上泰國曼谷舞台。

2026年起TWICE將展開北美巡演，1月從加拿大溫哥華開唱，接續美國西雅圖、奧克蘭、洛杉磯、鳳凰城與達拉斯。2月則陸續在華盛頓D.C.、紐約、費城、亞特蘭大登場，之後再到加拿大蒙特婁與漢密爾頓。3月重返亞洲，21日於台北巨蛋演出，隨後返回美國，造訪奧蘭多、夏洛特、波士頓、芝加哥、底特律、聖保羅、丹佛與奧斯汀。

歐洲巡演則安排在2026年5月至6月，依序會到葡萄牙里斯本、西班牙巴塞隆納、法國巴黎、德國柏林與科隆、荷蘭阿姆斯特丹，最後於6月3日於英國倫敦O2體育館作結。

《THIS IS FOR》世巡行程



1. 2025/10/4 菲律賓 布拉干 Philippine Arena

2. 10/11 新加坡 加冷 Singapore Indoor Stadium

3. 10/12 新加坡 加冷 Singapore Indoor Stadium

4. 10/25 馬來西亞 吉隆坡 National Hockey Stadium

5. 11/1 澳洲 雪梨 Sydney Superdome

6. 11/2 澳洲 雪梨 Sydney Superdome

7. 11/8 澳洲 墨爾本 Rod Laver Arena

8. 11/9 澳洲 墨爾本 Rod Laver Arena

9. 11/22 台灣 高雄 國立體育場

10. 11/23 台灣 高雄 國立體育場

11. 12/6 香港 Kai Tak Sports Park

12. 12/7 香港 Kai Tak Sports Park

13. 12/13 泰國 曼谷 Impact Arena

14. 12/14 泰國 曼谷 Impact Arena

15. 2026/1/9 加拿大 溫哥華 Rogers Arena

16. 1/13 美國 西雅圖 Climate Pledge Arena

17. 1/17 美國 奧克蘭 Oakland Arena

18. 1/22 美國 洛杉磯 Kia Forum

19. 1/24 美國 洛杉磯 Kia Forum

20. 1/28 美國 鳳凰城 PHX Arena

21. 1/31 美國 達拉斯 American Airlines Center

22. 2/13 美國 華盛頓特區 Capital One Arena

23. 2/18 美國 紐約 UBS Arena

24. 2/20 美國 紐約 UBS Arena

25. 2/24 美國 費城 Xfinity Mobile Arena

26. 2/27 美國 亞特蘭大 State Farm Arena

27. 3/3 加拿大 蒙特婁 Centre Bell

28. 3/6 加拿大 漢密爾頓 TD Coliseum

29. 3/21 台灣 台北 台北巨蛋

30. 3/27 美國 奧蘭多 Kia Center

31. 3/31 美國 夏洛特 Spectrum Center

32. 4/3 美國 波士頓 TD Garden

33. 4/6 美國 芝加哥 United Center

34. 4/10 美國 底特律 Little Caesars Arena

35. 4/12 美國 聖保羅 Grand Casino Arena

36. 4/14 美國 丹佛 Ball Arena

37. 4/17 美國 奧斯汀 Moody Center

38. 5/9 葡萄牙 里斯本 Meo Arena

39. 5/12 西班牙 巴塞隆納 Palau Sant Jordi

40. 5/16 法國 巴黎 Accor Arena

41. 5/23 德國 柏林 Uber Arena

42. 5/26 德國 科隆 Lanxess Arena

43. 5/30 荷蘭 阿姆斯特丹 Ziggo Dome

44. 6/3 英國 倫敦 O2 Arena