保鑣遭罰2.2萬！　法官批邊佑錫「像在機場開見面會」惹議

南韓男星邊佑錫去年在仁川國際機場出國時，因粉絲大量聚集引發混亂，其隨行的私設保鑣被控「過度警護」，甚至對其他旅客照射強光、檢查機票並限制出入，引發社會爭議。近日法院宣判，涉案的40多歲保鑣與所屬保全公司各被判處韓幣100萬元（約台幣2.2萬元）罰金，法官同時也對邊佑錫本人提出了嚴厲批評。

▲ 邊佑錫保鑣去年在機場舉動被罵爆。（圖／翻攝自推特0oXxO_OxXo0）



據韓媒《Herald Corporation》報導，去年7月12日，邊佑錫準備從仁川機場出境，大批粉絲湧入現場，當時私設保鑣不僅直接管制登機口，還對一般旅客照射強光，甚至阻止使用貴賓室。調查指出，保鑣A某一路跟隨邊佑錫時，對著其他乘客臉部強行打閃光燈，超出警備業務範圍。仁川地方法院刑事6單獨庭法官申興浩裁定，該行為屬於不當使用物理力，不在警備合法職務之列，判處保鑣與公司各韓幣100萬元（約台幣2.2萬元）罰金。

不過，法官也特別點名邊佑錫本人有責任。他指出，作為藝人若想避免被追拍，完全可以選擇隱密行程、戴帽子口罩遮掩、走不公開的通道，「但邊佑錫當時卻公開行程，甚至經過粉絲聚集地帶，反而像舉辦『粉絲見面會』般移動。」這番話被外界解讀為對當事人過度「公開化行程」的批評。

目前邊佑錫本人尚未對判決與法官評論作出公開回應。