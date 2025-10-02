鏟子超人湧入花蓮！在台馬來西亞女歌手泛淚「也想去」

記者許逸群／台北報導

近日眾多「鏟子超人」進駐花蓮協助救災，展現團結精神，就連來台發展的馬來西亞歌手陳佩賢Jesslyn都深受感動。陳佩賢今（2日）攜手師妹童雲晞、康庭瑋化身紅心字會公益大使，於中秋節前夕，前往台北市信義老人服務中心暨廣慈、達仁日間照顧中心，不僅陪伴長者們，也心繫花蓮，為受災戶與「超人們」加油打氣。

▲▼馬來西亞歌手陳佩賢（中）攜手師妹童雲晞（左）、康庭瑋化身公益大使。（圖／紅心字會提供）

陳佩賢表示，近期每天都在關注花蓮的救災消息，「蠻感動的，我都看到眼眶泛淚。想到大家都是為了（救災）這件事情，不顧一切地來幫忙，展現出團結的力量。」她坦言自己也想前往協助，但目前因工作情況抽不開身，反倒是身邊有不少朋友已經組團前往，讓她很是感動。

▲紅心字會秘書長李顯文特頒感謝狀給她們。（圖／紅心字會提供）

此外，「福茂新聲」童雲晞也呼籲，接下來我跟康庭瑋會有一個公益計劃「2025福茂新聲報到快閃之旅」我們倆會到一些百貨公司、商場，用快閃的方式演唱新歌，然後也替紅心字會的獨居長者募集營養餐食費用，誠摯邀請民眾一同前往欣賞精彩表演，同時響應公益，將愛心傳遞出去。

身為師姐的陳佩賢則透露，自己剛出道時也曾做過快閃演出，語出驚人地說「完全沒有人來」。她藉此給予師妹們建議：「當下在想，要怎麼用我的聲音吸引大家的耳朵，很真誠地去把歌唱好。」她告訴自己，剛出道沒有人認識是非常正常的，而她也對兩位師妹的人氣有信心，相信會有不少死忠粉絲到場支持，她也會找時間去探班。

▲陳佩賢攜手師妹童雲晞、康庭瑋化身公益大使。（圖／紅心字會提供）