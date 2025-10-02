13歲南韓甜心現蹤遊樂園！　秒被粉絲包圍變簽名會

▲李玉璽和13歲南韓甜心Seo EVE合作歌曲。（圖／Hit Fm聯播網提供）



記者翁子涵／台北報導

去年以洗腦神曲〈麻辣糖葫蘆〉風靡全球社群的13歲南韓甜心Seo EVE，與李玉璽攜手合作，推出結合韓文、國語及台語的新歌〈Say yes〉（麻辣糖葫蘆 Ver.2），MV至今突破百萬觀看次數，日前Seo EVE與李玉璽作客Hit Fm聯播網「OH YA DJ」木木節目，暢聊合作契機與趣事，甚至還在節目上打鬧猶如兄妹般的好感情，更展現跨界音樂交流的好默契。

Seo EVE笑說自己參加校外教學時，因為這首歌大受歡迎，在遊樂園被很多人認出來，所以她那一天都一直在跟粉絲們拍照簽名，雖然想玩的遊樂設施都沒體驗到，但卻覺得很幸福，這也是她出道爆紅至今遇到最意想不到的事情，Seo EVE也透露，為彌補那次校外教學沒玩到遊樂設施的小遺憾，後來她也跟同學相約再去遊樂園，而且是一個月去兩次。



Seo EVE分享，這次跟著李玉璽前輩一起跑宣傳，真的覺得李玉璽非常有反轉魅力，因為兩人相差19歲，深怕跟李玉璽前輩會有距離，但前輩非常暖，很照顧她，還可以跟著她一起打鬧，覺得氣氛很好，合作很愉悅，李玉璽笑說，《我的少女時代》上映時，Seo EVE年僅2歲，讓他搞笑自嘲：「我老了！」

透過這次合作，李玉璽讚賞Seo EVE真的從頭到尾都正能量滿滿，佩服她一直都很有活力，Seo EVE說，只要是做她喜歡的事情都不會累，這股力量也傳給了李玉璽，之後工作覺得疲累都會想到Seo EVE的笑容，就會再次充飽電，精神滿滿上工，被她的熱忱感動到。

