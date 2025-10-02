鏟子超人讓社會再度團結！唐綺陽提醒10月小心1事：危機就是轉機

▲唐綺陽表示，鏟子超人帶來了人性之光。（圖／翻攝自臉書／唐綺陽占星幫）

圖文／CTWANT

受強颱「樺加沙」外圍環流影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日下午發生壩頂溢流，大量泥水衝擊下游光復鄉，造成嚴重災情，來自全台各地的「鏟子超人」、「雨鞋超人」也趁著陸續前往災區支援。對此，星座專家「國師」唐綺陽直言，今年發生了太多事，讓許多人感到身心俱疲，但只要記得「危機就是轉機」，就能累得有價值。

唐綺陽昨（1）日下午於臉書粉專「唐綺陽占星幫」發文表示，過去半個月，不僅看盡了人性黑暗、錢權作惡、可怕災難，同時也在心冷之餘，被一道人性之光照亮，「趕赴花蓮的鏟子超人，讓原本四分五裂的社會再度凝聚，團結得令人感動！」

唐綺陽說到，帶著這樣的感動進入10月，本月最大星象就是冥王星在風象順行，金、日也在風象，因此仍是「他人影響」的月份，也就是「你怎麼對人，人怎麼對你」最體現之時，當然也要注意「對手、貴人」，對手出招能高明應對，貴人相助要懂得感恩，盡力安度10月。

唐綺陽也感嘆，「今年太多事，相信很多人都覺得身心俱疲，不過，只要明白『危機就是轉機』，穩穩踏好每一步，那麼這個累，就累得有價值。」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「最近真的好累」、「我9月超衰的」、「真的身心俱疲，累到懷疑人生，很想先置死地而後生」、「搭台鐵去救災的人好善良，搭捷運的卻為了優先座互相攻擊，好暴力」、「最近太多負面新聞，打開脆（Threads）、電視就覺得很受影響，選擇不看，只關注默默付出的好人們」、「我也覺得原本四分五裂的台灣終於再度凝聚了」、「台灣人，是最溫暖的人」。

