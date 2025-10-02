Lulu客串《戲說台灣》播了！演仙子跳舞「吵醒玄武上帝」網敲碗當班底

記者陳芊秀／綜合報導

主持人Lulu黃路梓茵日前剛宣布與陳漢典結婚喜訊，近來又有台語歌手新人的新身分，除了發表個人首張台語創作專輯《日頭公園》，還客串長壽劇《戲說台灣》！而她客串最新單元「玄武扞善緣」，但遲遲沒有 登場，直到昨日（1）最新一集播出正式亮相，吸引大批觀眾來朝聖。

▲Lulu客串《戲說台灣》演鑢仔仙。（圖／翻攝自YouTube）

Lulu在《戲說台灣》單元「玄武扞善緣」飾演鑢仔仙（菜瓜布仙子），戲份直到第8集正式登場。她戲裡與面巾仙、茶箍仙都是浴間仙子，在人類洗澡時可以幫忙刷洗身體，不料碰上村裡不下雨，人們不洗澡，導致浴間3仙子都沒作用，鑢仔仙決定跳舞求雨，不過跳舞祈雨太吵了，玄武上帝被吵到現身喊「停下來」！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Lulu上演仙子跳舞祈雨。（圖／翻攝自YouTube）

▲Lulu等3位仙子跳舞太吵，玄武上帝現身喊停。（圖／翻攝自YouTube）



而Lulu客串同時還合體「戲說一姐」陳小菁、「戲說一哥」陳威翰，網友紛紛來圍觀難得合體演出的時刻，眾人來戲說台灣YT留言「LULU這三個人的組合超棒，很亮眼，LULU演的很自然，希望有更多的演出」、「等好久LuLu，陳威翰,小青他們三位終於出現了，超可愛有趣的小仙，希望後面剩餘的集數還有鏡頭」、「Lulu超會演的啦！求固定班底」。而Lulu在《戲說》最新一集登場兩次，共計將近5分鐘。