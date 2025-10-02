19歲男星為哄女友跑路！　女主角氣哭「不跟我親嘴」5天趕拍80集

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸19歲短劇演員胡凌宸日前被爆因與女友爭吵，擅自離開《戀愛腦》劇組回去哄女友，導致整個劇組被迫停工，單日損失超過10萬人民幣（約43萬元台幣）。而女主角李梓荧也為此不滿發聲，直說：「跑路就跑路，走之前還踹我一腳！」

▲胡凌宸原和李梓熒搭檔拍戲。（圖／翻攝自微博）

胡凌宸日前拍片回應爭議表示，他並不是為了哄女友柒可昕才離開劇組，而是因為皆受不了劇本的大尺度吻戲。在流出的聊天紀錄中，胡凌宸還表示自己接拍時沒看劇本，看了才知道有這麼多大尺度吻戲，「而且這個本子很適合情侶檔來拍，我當時力推我對象，然後你們找的這個女主，不是我說她壞話，她的形象也不符合人物設定。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲胡凌宸拒拍吻戲的對話流出。（圖／翻攝自微博）

對此，李梓荧在第一時間發聲，在影片中直接氣哭說：「跑路就跑路，走之前還踹我一腳，我不適合女主人設？我不行？不願跟我親嘴？」不滿胡凌宸疑似暗指她「走後門」。

1日，李梓荧再度拍片說明整個過程，她表示，在開機前的定妝圍讀劇本會上，大家等男主角胡凌宸等到晚上，對方因為上一部戲還沒殺青，都沒出現，所以初次見面就是開機當天。

李梓荧透露，當時她就有感覺到胡凌宸不對勁，「就是他一直在玩手機，我當時覺得可能跟女朋友吵架了，我們也沒太管這個事情。製片老師就一直找他溝通聊天，我以為是因為他狀態不好在找他。」後來，就聽胡凌宸說吻戲要借位。

▲李梓熒還原時間線。（圖／翻攝自微博）

李梓荧表示，雖然自己覺得甜寵劇情借位就沒什麼可看的了，但導演和製片還是接受了胡凌宸的要求，雙方也一路就這樣拍到晚上，但胡凌宸期間還是只要一喊卡就看手機，「其實我不知道該說啥，我當時有點無奈，只能說有點無奈。」

收工後，胡凌宸就丟下助理單獨行動，李梓荧原本也單純認為胡凌宸只是去見一下女朋友，但沒想到隔天上工時，她便從化妝師口中得知「換男主了」，後來整個劇組、包括新的男主角，幾乎都為了補救胡凌宸的跑路而熬夜趕進度。

李梓荧說，製片人原本想多加天數，減輕劇組的負擔，但由於場地的關係，大家只能硬著頭皮在5天內拍完80集，「我和男主就很擔心，就是這個劇沒有大家想像中的那麼好，怕自己表現不好，很多地方其實都沒有表現到位，但是由於時間問題，沒有辦法再來一遍。」