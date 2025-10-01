北捷婦逼讓位被踹飛　吳鳳「台人較溫柔」曝外國人反應：絕對會反擊

記者蔡宜芳／綜合報導

北捷日前發生一名婦人因要求讓優先席，與年輕人爆發衝突，甚至被當場踹飛，畫面曝光後引發熱議。對此，土耳其裔藝人吳鳳1日在社群分享看法，直言若是發生在國外，就算是女生也會反擊。

▲年輕人與老婦在台北捷運上發生衝突。（圖／翻攝自Threads＠queen7_910）

吳鳳表示，自己與妻子討論該事件後，還特別詢問遠在土耳其的妹妹，若是她遇到這種情況會怎麼做。妹妹直言，因為自己是社工，經常接觸精神狀態不穩定的人，所以現在容忍度比較高，「但這種事情發生在國外女生身上的話，很有可能女生也會反擊回去！」

吳鳳感嘆，台灣人比較溫柔，尤其是女性，「所以有時候比較容易受到欺負！」他透露，自己某次在國外機場，親眼見到一名東南亞女子欺負台灣女生，「台灣女生很溫柔，沒有太多反應！但是我自己無法這麼冷靜，我就立刻跟那位東南亞女生爭論，結果那個女生不敢跟我吵架！」

▲吳鳳和妹妹。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）

對於如何面對挑釁，吳鳳坦言，每個人的脾氣不同，國外的教育觀念與台灣也不同，自己從小就被教導「有人打你的話，你也要打回去」，「基本上一個人攻擊我，我應該也不會很溫柔。」

吳鳳也期盼社會少一點情緒勒索，他強調，一個人的價值應該看的是品格，而不是年齡，「當然我們不會欺負別人，但捍衛自己絕對是必要的！」一番話引發不少網友共鳴。