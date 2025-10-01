嚴立婷捐款6位數助花蓮賑災　「善良不是競賽」曝心聲：不該被定義

記者蔡宜芳／綜合報導

花蓮光復鄉受到洪水重創，各界都紛紛投入救援行動。而女星嚴立婷1日透過社群分享心聲，提到在花蓮災情之際，她和品牌決定盡一份心力，並強調「善良不該被定義在有沒有說出來，而是在於心裡的起心動念」。

▲嚴立婷1日分享對於救災的看法。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷 Willson &Tina）

嚴立婷提到，社會上常聽到「為善不欲人知」這句話，但她覺得善意的展現不應受限於形式，而是心意是否真誠。她認為，不論是默默行善選擇低調，或是公開分享希望帶動更多人參與，兩種方式「本質上都沒有對錯」。

▲嚴立婷曬出捐款收據。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷 Willson &Tina）

嚴立婷坦言，這次的捐助，她在意的從來不是金額大小，而是提醒自己「在別人需要的時候，願意伸出手」。她也以「種子」比喻善良，表示：「無論落在哪裡，只要願意灌溉，都能發芽。」一番話引不少網友贊同。

【嚴立婷全文】

最常聽到的一句話是「為善不欲人知」

但我覺得 善良不該被定義在有沒有說出來

而是在於心裡的起心動念

有人默默行善選擇不張揚

有人分享出來

希望能讓更多人看見跟著一起行動

兩種方式 本質上都沒有對錯

這次花蓮的災情

讓我和我的品牌想盡一份心力

金額或大小從來都不是重點

而是提醒自己

在別人需要的時候 願意伸出手

善良不是競賽不是比較

它像一顆種子

無論落在哪裡

只要願意灌溉

都能發芽