被爆復合趙駿亞「閨蜜氣到決裂」　吳婉君發聲：是我不夠會做人！

女星吳婉君3月底認愛藝人趙駿亞，並坦言交往8個月期間遭男方家暴、情緒勒索，後來她到醫院驗傷，並至中和警分局提告傷害及聲請保護令。不過最近兩人傳出復合且同遊海外，女方事後四度發文回應此事。今（1）日吳婉君更被週刊爆料，因為「戀愛腦」而跟閨蜜鬧翻，稍早她也在社群網站發文反擊。

吳婉君稍早在社群網站更新近況，先是曬了一張與朋友的對話截圖，可以看到友人說道「我才想說我們根本就沒有跟你斷交」、「這件事感覺過很久還要拿出來講」，她也回覆「硬要把阿啾（Junior）的事扯進來」，雙方都對於被週刊爆料「閨蜜決裂」一事相當傻眼。

不僅如此，吳婉君後續不斷更新與閨蜜的對話截圖，可以看得出友人的言語之中都沒有「斷交」的跡象，她用黑底白字寫下「我不想掉進自證陷阱，但我的閨蜜真的很愛我，沒有跟我絕交」。

最後，吳婉君發了一篇聲明，寫下「我閨蜜們都在，不知道是哪個名叫『閨蜜』的在搞事，我真心對待每一個人、家人、朋友、同事、粉絲，儘管陌生人我都一樣保持禮貌、友好並尊重每一個人。我認真努力完成我的每一項工作，我盡情享受我生活的每一部分。『人』字易寫，做人難，也許是我不夠會『做人』，冒犯、得罪了誰，真不好意思，我的人生只能滿足我自己的要求，無法達成您的期許，願您在往後的日子高抬貴手，離我遠一點，真心真意的閨蜜們，我愛你們。」





