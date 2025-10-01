ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
許光漢有喜訊「代表台灣」角逐大獎
超商連6天「買2送2」優惠懶人包
趙露思拍戲出包畫面！胸前黏根長條物
北捷阿嬤被踹飛…楊貴媚看過影片發聲！曝加入「花蓮水槍超人」過程

記者黃庠棻／台北報導

台北捷運已將博愛座改名成「優先席」，不料最近卻有名婦人疑要求坐在優先席上的男子讓座，並用手上包包打人，導致對方氣得踹了她一腳，畫面在網路上瘋傳，掀起不小討論。今（1）日楊貴媚出席活動時也坦言自己有看到這個新聞，並分享了自己的看法。

▲楊貴媚出席「百仕可」營養公益平台啟動記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊貴媚出席營養公益平台啟動記者會。（圖／記者林敬旻攝）

楊貴媚今（1）日出席營養公益平台啟動記者會，被問到是否關心近期捷運踹人事件，她透露自己平常不太會搭捷運移動，笑說「我連買票都不會」，看了影片之後，她嚴肅地說道「那個阿嬤應該有一點精神壓力，碰到這樣長輩走開就好，可能阿嬤也不知道自己精神有問題。」

▲楊貴媚出席營養公益平台啟動記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊貴媚出席營養公益平台啟動記者會。（圖／記者林敬旻攝）

不僅如此，楊貴媚心繫花蓮災後清理，她坦言自己第一時間就想要幫忙，但很猶豫不曉得要怎麼幫忙，猶豫了一輪，剛好看到杜詩梅夫妻在光復鄉處理災後復原工作，自己也想要盡一份心力，所以打給好友鍾欣凌詢問細節，後來二話不說就捐款出力，她心疼地說道「我沒辦法到現場，至少也要出一份力，辛苦他們了」。

▲楊貴媚出席營養公益平台啟動記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊貴媚出席營養公益平台啟動記者會。（圖／記者林敬旻攝）

此外，楊貴媚這次憑藉《老少女奇遇記2》入圍第60屆金鐘獎節目類多項大獎，由於該節目是自己投入製作，所以「得失心很重」，希望能有個好的結果，才有更大的機會推出第三季，笑說「花很多錢，還沒打平，幸好沒有打擊到信心」。

▲楊貴媚出席營養公益平台啟動記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊貴媚出席營養公益平台啟動記者會。（圖／記者林敬旻攝）

至於影集《影后》意外槓龜、沒有入圍金鐘獎，楊貴媚高EQ說道「沒有關係」，認為該劇的每一個演員都很出色，在頒獎典禮上看到網內互打，覺得應該會相當精彩。被問到紅毯戰袍是否會走火辣路線，楊貴媚笑說「還沒準備好，輕鬆就好」。

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

孫生「花蓮救災」遭酸作秀！　公開鏟土影片「腳慘破皮」：是來真的

孫生「花蓮救災」遭酸作秀！　公開鏟土影片「腳慘破皮」：是來真的

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

林依晨升二寶媽認「要自私一點」　為《失明》任監製：理念對比找錢難

林依晨升二寶媽認「要自私一點」　為《失明》任監製：理念對比找錢難

黃河分手圈外女友狂用「喝水戰術」　吳念軒.宋偉恩曾一起醉倒睡路邊

黃河分手圈外女友狂用「喝水戰術」　吳念軒.宋偉恩曾一起醉倒睡路邊

86歲陳淑芳不漲片酬「我不要退休」　看花蓮新聞哭好幾天...籲大家送愛

86歲陳淑芳不漲片酬「我不要退休」　看花蓮新聞哭好幾天...籲大家送愛

告五人首登四面台：像迴轉壽司XD　當周興哲嘉賓「以後還做朋友嗎？」

告五人首登四面台：像迴轉壽司XD　當周興哲嘉賓「以後還做朋友嗎？」

