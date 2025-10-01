北捷阿嬤被踹飛…楊貴媚看過影片發聲！曝加入「花蓮水槍超人」過程

記者黃庠棻／台北報導

台北捷運已將博愛座改名成「優先席」，不料最近卻有名婦人疑要求坐在優先席上的男子讓座，並用手上包包打人，導致對方氣得踹了她一腳，畫面在網路上瘋傳，掀起不小討論。今（1）日楊貴媚出席活動時也坦言自己有看到這個新聞，並分享了自己的看法。

楊貴媚今（1）日出席營養公益平台啟動記者會，被問到是否關心近期捷運踹人事件，她透露自己平常不太會搭捷運移動，笑說「我連買票都不會」，看了影片之後，她嚴肅地說道「那個阿嬤應該有一點精神壓力，碰到這樣長輩走開就好，可能阿嬤也不知道自己精神有問題。」

不僅如此，楊貴媚心繫花蓮災後清理，她坦言自己第一時間就想要幫忙，但很猶豫不曉得要怎麼幫忙，猶豫了一輪，剛好看到杜詩梅夫妻在光復鄉處理災後復原工作，自己也想要盡一份心力，所以打給好友鍾欣凌詢問細節，後來二話不說就捐款出力，她心疼地說道「我沒辦法到現場，至少也要出一份力，辛苦他們了」。

此外，楊貴媚這次憑藉《老少女奇遇記2》入圍第60屆金鐘獎節目類多項大獎，由於該節目是自己投入製作，所以「得失心很重」，希望能有個好的結果，才有更大的機會推出第三季，笑說「花很多錢，還沒打平，幸好沒有打擊到信心」。

至於影集《影后》意外槓龜、沒有入圍金鐘獎，楊貴媚高EQ說道「沒有關係」，認為該劇的每一個演員都很出色，在頒獎典禮上看到網內互打，覺得應該會相當精彩。被問到紅毯戰袍是否會走火辣路線，楊貴媚笑說「還沒準備好，輕鬆就好」。