10月4日星座運勢／魔羯好友曖昧戀愛ing！　雙魚遇貴人財運旺

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：取得合作契約

感情：多些撒嬌調情

財運：增資擴充情況

幸運色：淡藍色

貴人：牡羊

小人：雙魚

雙子座 ♊

工作：彰顯工作實力

感情：適合主動放電

財運：社交開創財源

幸運色：灰色

貴人：天蠍

小人：魔羯

天秤座 ♎

工作：主動結識朋友

感情：愛情表現獨特

財運：短期投資有盈

幸運色：綠色

貴人：射手

小人：巨蟹

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：聯繫合作客戶

感情：與好友有曖昧

財運：親友回饋金額

幸運色：黑色

貴人：巨蟹

小人：牡羊

金牛座 ♉

工作：業務收穫良多

感情：穩定平衡感情

財運：財運有利衝剌

幸運色：亮紅色

貴人：魔羯

小人：獅子

處女座 ♍

工作：做事謙虛婉轉

感情：多些甜言蜜語

財運：財運來自貴人

幸運色：咖啡色

貴人：水瓶

小人：射手

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：專心學習工作

感情：換方式表達愛

財運：財務有所轉機

幸運色：橙色

貴人：獅子

小人：金牛

天蠍座 ♏

工作：得到同事認同

感情：製造浪漫情境

財運：商務洽談機會

幸運色：淡藍色

貴人：雙魚

小人：水瓶

雙魚座 ♓

工作：千里馬遇伯樂

感情：帥氣睿智表現

財運：盈收有望新高

幸運色：亮紅色

貴人：處女

小人：雙子

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：默默努力付出

感情：微笑吸引異性

財運：在外遇到金主

幸運色：橙色

貴人：金牛

小人：天蠍

獅子座 ♌

工作：事業穩紮穩打

感情：愛人齊心協力

財運：減少奢侈購買

幸運色：粉紅色

貴人：雙子

小人：天秤

射手座 ♐

工作：與人分享喜樂

感情：表現意外驚喜

財運：節儉多有儲蓄

幸運色：金色

貴人：天秤

小人：處女

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

