10月4日星座運勢／魔羯好友曖昧戀愛ing！ 雙魚遇貴人財運旺
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：取得合作契約
感情：多些撒嬌調情
財運：增資擴充情況
幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：雙魚
雙子座 ♊
工作：彰顯工作實力
感情：適合主動放電
財運：社交開創財源
幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：魔羯
天秤座 ♎
工作：主動結識朋友
感情：愛情表現獨特
財運：短期投資有盈
幸運色：綠色
貴人：射手
小人：巨蟹
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：聯繫合作客戶
感情：與好友有曖昧
財運：親友回饋金額
幸運色：黑色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
金牛座 ♉
工作：業務收穫良多
感情：穩定平衡感情
財運：財運有利衝剌
幸運色：亮紅色
貴人：魔羯
小人：獅子
處女座 ♍
工作：做事謙虛婉轉
感情：多些甜言蜜語
財運：財運來自貴人
幸運色：咖啡色
貴人：水瓶
小人：射手
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：專心學習工作
感情：換方式表達愛
財運：財務有所轉機
幸運色：橙色
貴人：獅子
小人：金牛
天蠍座 ♏
工作：得到同事認同
感情：製造浪漫情境
財運：商務洽談機會
幸運色：淡藍色
貴人：雙魚
小人：水瓶
雙魚座 ♓
工作：千里馬遇伯樂
感情：帥氣睿智表現
財運：盈收有望新高
幸運色：亮紅色
貴人：處女
小人：雙子
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：默默努力付出
感情：微笑吸引異性
財運：在外遇到金主
幸運色：橙色
貴人：金牛
小人：天蠍
獅子座 ♌
工作：事業穩紮穩打
感情：愛人齊心協力
財運：減少奢侈購買
幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：天秤
射手座 ♐
工作：與人分享喜樂
感情：表現意外驚喜
財運：節儉多有儲蓄
幸運色：金色
貴人：天秤
小人：處女
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
