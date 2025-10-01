孫盛希罕見宣洩怒悲委屈！　「超進化樣貌」連弟都看傻：不習慣

▲孫盛希推出新單曲。（圖／滾石提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌后孫盛希推出新單曲〈Never Cared〉，她表示這首歌是一種雙向吶喊，既對外也是對內的求救，描繪當一段關係投入過深卻被忽視時，心裡湧現的怒、悲、委屈與失望，她透露如果聽眾在歌曲中看到自己，希望他們也能相信自己，「因為這樣的故事與感受，可能發生在任何一段關係裡。」

▲▼孫盛希MV將挑戰全新樣貌。（圖／滾石提供）



孫盛希特別提及歌詞中的一段：「At the end of the day, there’s no one way. Losing faith, but I’m still me. Yeah, I still got me.」即使在最無助、失去信仰的時候，也要相信自己的力量，依靠自己，她說：「我希望這首歌能給聽眾朋友這樣的能量。」而隨著單曲推出，MV也將於近日曝光，孫盛希神秘預告這次展現一個全新的自己：「我喜歡每次做一點不一樣的突破，這次也有帶一點性感，前陣子回家給弟弟搶先看，他看了都說不習慣，讓我哭笑不得。」

除了新歌，孫盛希近期也對音樂與影像的呈現越來越有想法，很樂於參與所有細節討論；她分享7月赴歐洲旅行時，特地在德國與熟識的導演團隊安排了一天的拍攝，短短幾小時就移動至 4、5 個場景，包括防空洞、充滿塗鴉的廢墟和隧道，捕捉到與歌曲壓抑情緒相呼應的影像，這些影像將陸續在她的自媒體平台分享。展望下半年，孫盛希也興奮透露：「接下來會有不同的合作單曲和 OST 上線，大家可以聽到很多新歌，年底我和我的歌迷都會很忙碌。」

