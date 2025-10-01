許光漢有喜訊「代表台灣」角逐亞太大獎　《影后》楊謹華也入圍！

記者黃庠棻／台北報導

Netflix持續深耕華語內容創作，致力於為觀眾打造兼具娛樂性與藝術性的娛樂內容。去年與今年上線多部口碑與觀看兼具的影集，更在觀眾間引發熱烈迴響。去年Netflix討論度爆棚的寫實生存影集《影后》與犯罪推理喜劇影集《正港分局》代表台灣角逐國際級榮譽「亞洲影藝創意大獎」（Asian Academy Creative Awards, AACA）。

▲《正港分局》。（圖／Netflix提供）

亞洲影藝創意大獎（AACA）是亞太地區極具代表性的影視獎項，旨在表彰各國傑出的電視與串流內容製作。每年由各地區選拔出的「National Winners」將齊聚一堂，競逐跨國最高榮譽。昨（30）日公布台灣的「National Winners」，《影后》入圍「最佳戲劇影集（Best Drama Series）、楊謹華更入圍「最佳女主角獎（Best Actress in a Leading Role）」。

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

不僅如此，犯罪推理喜劇影集《正港分局》入圍最佳喜劇類節目（Best Comedy Programme）、許光漢提名「喜劇類最佳演員（Best Actor in a Comedy Role）」。以上兩部作品與兩位演員，將代表台灣與全球作品與演員競逐，最終得獎名單則將於12月3日至4日的頒獎典禮揭曉。

▲《影后》楊謹華。（圖／Netflix提供）

對此，入圍最佳女主角獎楊謹華表示「謝謝評審給周凡和楊謹華一個機會，也謝謝《影后》強大的團隊夥伴，期待《影后》能走進更多觀眾的生活，感動更多人。」

▲《影后》楊謹華。（圖／Netflix提供）

製作人丁長鈺則分享「謝謝嚴藝文導演溫柔地說出人生的挫折。謝謝《影后》幕前的每一位演員和幕後的每一位夥伴，傾注全力、毫無保留地愛著這個作品，從拍攝時就一起哭、一起笑。謝謝Netflix及所有出品方，讓這份美好，得以綻放。」

▲《正港分局》許光漢。（圖／Netflix提供）

《正港分局》團隊也回應「《正港分局》是一部在全體團隊充滿快樂與熱情的氛圍下誕生的作品。能夠以這部作品入圍2025亞洲影藝創意大獎（Asian Academy Creative Awards）的『最佳喜劇節目』和『最佳喜劇演員』二項獎項，我們感到非常榮幸與感動，更開心大家發現許光漢不只帥，他還可以又帥又好笑～」

▲《正港分局》。（圖／Netflix提供）