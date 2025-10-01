《原子少年》小孩猥褻未成年遭判刑　神隱3年接業配密謀復出

▲高胥崴（左起）、蔡承祐、小孩、吳昱廷、高有翔組成的「天王星」，在節目第一次公演就獲得許多關注。（圖／翻攝自小孩IG／CTWANT）

男團選秀節目《原子少年》天王星成員「小孩」何世華，3年前爆出性侵未成年少女，最後被新北地檢署依強制猥褻罪判處6個月徒刑，得易科罰金。事發後小孩淡出演藝圈，個人社群也跟著停擺，近期他不僅重啟IG帳號，還接下韓系保養品牌業配，並傳出有望擔任一日店長，引發外界討論。

▲許久未更新社群的小孩，無預警發表近照，仍湧入許多支持者留言。（圖／翻攝自小孩IG／CTWANT）

9月17日，小孩睽違3年在個人IG上傳近照，突如其來的更新讓不少粉絲感到又驚又喜，留言區也出現不少「敲碗回歸」的聲音。隨後他陸續發布保養品相關業配貼文。據貼文顯示，他獲選品牌好友，推薦產品之外，還有專屬折扣碼，購買指定商品的消費者還有機會隨機獲得偶像小卡，前100名下單者更可獲得限量親筆簽名卡，活動將持續至10月1日。

▲因猥褻未成年淡出演藝圈，仍有廠商看中小孩過去的人氣，邀請他成為品牌好友。（圖／翻攝自小孩IG／CTWANT）

點開品牌的社群網站可見，除小孩外，同為《原子少年》出身的范范，以及男團 ALL IN 5 成員哲瑋，也同為該品牌合作的「品牌好友」。品牌在介紹小孩時形容他為「可甜可鹽，臉小又精緻的天生藝人」，並在貼文表示，為感謝粉絲對品牌與小孩的支持，「所以我們決定再加碼50張小孩簽名小卡，隨機送出，想念小孩的粉絲們記得把握機會」。

▲品牌在社群網站發文將贈送小卡與讓粉絲許願一日店長人選。（圖／翻攝自BLANC DUBU IG／CTWANT）

此外，品牌也上傳一篇名為「一日店長許願池」的貼文，開放粉絲留言許願，希望哪位品牌好友能擔任即將舉辦的一日店長活動，留言區也呈現三位人氣成員粉絲積極爭取的熱烈場面。

▲沒有小孩的天王星，後來組成男團U:NUS，仍在演藝圈活躍中。（圖／滾石提供／CTWANT）

何世華當年以冠軍團體身分被滾石唱片簽下，原本星途一片看好，卻在尚未正式出道前爆出酒後對未成年少女霸王硬上弓，錯失加入男團「U:NUS」的機會；2024年2月，新北地方法院審酌後認為，小孩當時並未察覺對方為未成年人，且缺乏足夠性侵事證，最終依《強制猥褻罪》判處6個月徒刑，得以易科罰金18萬元。沉寂多年，如今動作頻頻，是否有意重返演藝圈，引發各界關注。

