全真瑜珈破產停業　陳沂自曝是資深會員：上周開始無法約課

深耕台灣20年的全真瑜珈健身宣布破產，並自2025年10月1日起正式停止營業。網紅陳沂表示，她應該算是資深會員，20年前全真瑜珈剛進台灣沒多久就加入了，前陣子聽聞其他地區關了好幾個館，本以為不會波及到她，沒想到上周開始突然不能約課。

▲全真瑜珈宣布破產，並停止營業。（圖／翻攝自Google地圖）

全真瑜珈健身9月30日宣布，將自2025年10月1日起正式停止營業，並依法辦理歇業、解散及破產清算等程序。全真表示，近年受到疫情衝擊，加上經濟環境惡化，公司長期虧損，已超出可承擔範圍，即使全體團隊竭力維持，仍無法扭轉困境，最終不得不做出歇業決定。

關於會員與合作廠商的權益，全真強調，後續將依照相關法令與主管機關規定辦理，協助會員盡快取回信託款項，同時積極尋找方案，盡力降低對員工、會員與廠商的衝擊。

▲陳沂自曝也是全真瑜珈的會員。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

網紅陳沂昨日（9月30日）在臉書發文表示，她應該算是全真瑜珈的資深會員，20年前業者剛進台灣沒多久就加入了，起初體驗很不錯，後來出現許多問題，加上業者轉型成瑜伽結合健身房，少了「歲月靜好的寧靜感」，她就沒有續約了。

陳沂接著說道，搬家之後她又再次加入全真瑜珈，會費變便宜了，上課預約也常常爆滿，都要用搶的，前陣子聽聞其他地區一連關了好幾個館，但她上課的地區生意超好，本以為不會被波及，沒想到上周開始突然不能約課，當時員工也不知道發生什麼事，很多人領不到薪水。

陳沂提到，從曾經的健身俱樂部龍頭亞歷山大倒閉事件看來，健身房的預收款都會強制要求信託，破產清算後，錢應該是能拿回來，但一想到要再尋找適合上瑜珈課的地方，就覺得好累，「瑜珈線上課程跟實體課真的差太多，那個氛圍感無可取代。」