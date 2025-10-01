閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

▲吳婉君傳出因復合家暴前男友，不惜與多年好友決裂。（圖／翻攝自吳婉君IG）

圖文／鏡週刊

今年3月，吳婉君勇敢公開指控男友趙駿亞家暴震撼演藝圈，提告並申請家暴令，然而短短數月過去，本刊就接獲讀者爆料，兩人不僅早已「神復合」，甚至計畫一同出國。消息一出，身邊好友群情激憤，當初在她低潮時一路陪伴、勸慰的閨密，如今因無法接受她堅持「吃回頭草」，氣到選擇斷交，多年情誼劃下句點，只因吳婉君堅持與趙駿亞再續前緣。

▲吳婉君在車上遭趙駿亞動粗，嚇壞報警求助。（圖／翻攝自鏡新聞）

據悉，吳婉君當初之所以下定決心公開律師聲明，是因為忍無可忍。不過趙駿亞過去就有對女友動手的紀錄，他擅長在事後施展「挽回絕技」—不僅頻頻示好道歉，更會親自接送、無微不至關心，展現出另一個截然不同的「溫柔男友」樣貌。這一套攻勢，過去就曾讓前女友們在掙扎中回頭，如今吳婉君也未能倖免。

▲去年初，吳婉君曾在社群上抒發心情悲傷的文章。（圖／翻攝自吳婉君IG）

立槳玩樂 出現她身影

有讀者向本刊爆料，今年6月，趙駿亞在社群平台上傳一段於「象鼻岩」玩立槳的影片，畫面中竟意外出現吳婉君的身影，雖然兩人未刻意同框，但眼尖粉絲立即認出來，瞬間成為復合傳言的鐵證。更有消息指出，兩人不只熱衷於水上活動，還悄悄規劃一趟國外旅行，感情似乎已回到熱戀模式。

▲吳婉君（左）和趙駿亞（右）傳緋聞多時，但兩人始終不認戀情，直到家暴爆發才承認。（圖／翻攝自趙駿亞臉書）

令人錯愕的是，當初吳婉君在最脆弱的時刻，身邊的親友一路陪伴，還替她出頭，甚至在公開輿論上聲援她。如今眼看她選擇重回趙駿亞懷抱，眾人再怎麼勸阻都無法動搖她的決心，據傳有多年交情的閨密氣得直接斷交，不願再捲入這段糾葛。

▲曾和吳婉君（右）交好的林萱瑜（左），突然被她取消關注，至今不知斷聯原因。（圖／翻攝自吳婉君IG）

友人關心 被說亂傳話

隨著復合消息被媒體揭露，吳婉君沒有正面承認，也沒有否認。僅在社群發文，語氣無奈地表示：「我深知一旦開口，可能又會被誤解、被放大檢視；但如果我不說，又要被所謂的『友人』亂傳話，最後受害的還是我。」對於與趙駿亞的同遊，她澄清只是「單純出遊」，並非什麼復合宣言，更不是外界腦補的劇情。

吳婉君強調，自己仍在努力修復心靈創傷，試著好好活著：「我對自己人生的選擇，不需要被審判。我沒有那麼重要，也不完美，但我正在走自己的路。」究竟這段再續的戀情能否平穩走下去，還是又將重演同樣的惡夢？可能只有時間能給出答案。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





