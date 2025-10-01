阮經天千金女友「愛的痕跡」藏不住　台北限動就是他破億豪宅往外看

▲據傳徐小姐在韓國就讀名校，也可見到她在首爾愜意的日常，生活相當滋潤。（圖／翻攝自hat xu IG）

42歲的金馬影帝阮經天感情世界成謎，但據聞他的桃花私下仍滿天飛，去年11月才被拍到有長髮女伴陪在身邊；只是本刊再接到爆料，指出阮經天其實早有一位白富美的正牌女友，對方是在韓國就讀名校的陸籍千金徐小姐，雖是華人但有著混血臉孔，而且小他有20歲之多。

細細查找徐小姐的社群，也不難發現她和阮經天的連結與愛的痕跡，比如說在一則她到訪台北的貼文中，就見她除了拍攝敦化北路綠意一片的林蔭，還有隔壁大樓的鐵架陽台、背景是松山機場停車場，以及華信航空的庫房，畫面也不難想像那是阮經天新購入破億元豪宅的窗外視角。

▲阮經天女友來台灣雖相當低調，但限動中所拍的畫面，就是從阮家向外看的視角。（圖／翻攝自hat xu IG）

此外，徐小姐也去了墾丁，和拍過《我在墾丁* 天氣晴》的阮經天熱愛衝浪等戶外活動吻合，這一段旅程讓他們譜下了難忘的南台灣戀曲，跨越國境和飛行距離繼續愛下去。

▲徐小姐去年七月曾來台過暑假，當時依依不捨地發限動，向台北告別。（圖／翻攝自hat xu IG）

與徐小姐歲數相差不多的對象，可回溯到網友曾在2019年直擊阮經天與小16歲的宋祖兒因為合作電視劇《舌尖上的心跳》幾近假戲真做，不僅在峇里島約會，也有在大街上被拍到甜蜜約會照，甚至一起過夜，不過他是認也不認；至於宋祖兒的經紀公司也撇清戀情，當天只是「好多人在一起聚聚」而已。



