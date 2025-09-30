《太子妃》男星傳被開人頭公司　網憂恐成下個于朦朧

記者王靖淳／綜合報導

大陸男星于朦朧墜樓身亡，儘管家屬已發聲明強調是「飲酒意外」，但網路上仍流傳著不少死亡陰謀論，甚至有網友發文點名因《太子妃升職記》走紅的男星郭俊辰，表示下個目標可能是他。

▲郭俊辰。（圖／翻攝自微博／郭俊辰_Fiction）

有網友發布一篇警告文，並表示希望能透過網路的力量，來提醒他可能已成為，下個被鎖定的目標。他提到，郭俊辰不但疑似被利用開人頭公司，名下更被註冊商標第13類軍火煙火，甚至稱郭俊辰的下場恐怕會跟于朦朧差不多。貼文曝光後，立刻在網路上掀起討論。

事實上，于朦朧的母親16日晚間發出聲明，寫下「近日，我經歷了巨大的悲痛，愛子于朦朧因飲酒意外墜樓，永遠離開了我們。這一突如其來的變故，讓我們陷入了深深的哀傷之中。」對於兒子的死因有陰謀論一說，她低調表示「公安已經調查情況向我進行了通報」。目前于朦朧的後事已處理完畢，其母親也呼籲民眾理性看待這一意外事件，不再進行猜測。

