BTS SUGA捐50億助自閉症童！　「閔玧其治療中心」正式開幕

南韓天團BTS成員SUGA（閔玧其）的善舉終於落實！他於6月捐贈50億韓元（約新台幣1.2億元）給首爾延世大學附屬世福蘭斯兒童醫院，30日醫院宣布以他名字命名的「閔玧其治療中心」正式揭幕，將為自閉症兒童與家庭打造全新希望空間。

▲SUGA。（圖／翻攝自Instagram／agustd）



開幕典禮在世福蘭斯醫院濟衆館一樓舉行，延世大學總長尹東燮、醫療院長琴基昌、世福蘭斯醫院長李康榮、兒童醫院長姜勳哲及精神健康醫學科主任安錫均皆出席，「閔玧其治療中心」主任全瑾娥教授也到場，韓國自閉症人愛協會會長金容直等外部貴賓一同參與。

治療中心內設有語言、行為治療室，並規劃配備音響與隔音設施的音樂及社交團體治療空間；等候區則展示自閉症譜系藝術家李圭宰的畫作，營造溫暖氛圍。SUGA自去年起便與全瑾娥教授合作，透過吉他演奏等音樂志工服務接觸自閉症兒童，進而催生「MIND」計畫。這項計畫被譽為全球大學醫院首例藝術融合型治療與自立系統，讓孩子能選擇樂器、參與合奏，在累積社會經驗的同時改善溝通能力。

中心由兒童精神科醫師、音樂與語言治療師、行為治療師及臨床心理師組成團隊，提供個別化整合治療。全瑾娥教授強調：「閔玧其治療中心不僅是音樂、美術、體育等藝術融合治療的起點，也能幫助提升社會對障礙的認知。」

世福蘭斯醫院表示，未來將隨著需求成長擴大並遷址中心，同時投入更多專業人力培訓，延續SUGA捐款帶來的正面影響。