孫生闖他店「徒手捏爆食物」！蹦闆忍2天打臉：踩線了 一次講清楚

孫生28日晚間突然開直播，疑似在模仿Toyz和超哥「美食公道伯」系列，跑去蹦闆開的酸菜魚店，批評食物難吃並聲稱吃到頭髮，店長原本招待脆皮奶捲，未料他下秒徒手捏爆食物，讓觀眾看得一頭霧水。雖然他事後曾在社群表示一切都是劇本，但蹦闆30日直接打臉，「劇本、導演、導播、字卡等等的我方都完全不知情。」

▲蹦闆打臉孫生。（圖／翻攝自Instagram／1988.bomb）



關於外界質疑蹦闆與孫生之間的爭執，疑似是一場安排好的劇本，他特別發聲一次講清楚。他強調酸菜魚直播當天，事前確實有接到通知，「他們有打來知會店裡，我有收到孫要去直播探店的消息，但除了以上之外，『劇本』、『導演』、『導播』、『字卡』等等我們完全不知情。」

▲孫生到蹦闆的酸菜魚店徒手捏爆食物。（圖／翻攝自YouTube／孫生又來了）



孫生直播當下，蹦闆剛好在和客戶應酬，根本沒時間看，「後來是因為店長連打3通電話說孫方行為影響到其他客人用餐，請我幫忙處理，我才決定過去的。」

針對外界揣測兩人衝突與拳賽相關，蹦闆再度澄清，「我沒有參加拳賽，只有當時拳願邀請我當節目評審。」他提到，在錄製過程中因為孫生的行為讓自己感到不悅，才會引發爭執，「之後我也終止了和拳願拍攝合作。」

▲蹦闆接到店長通知後，立刻到場處理。（圖／翻攝自YouTube／孫生又來了）



回顧日前的直播事件，蹦闆直言，「孫生那天在店裡確實踩到我的線，但冷靜後回頭看，他對我來說其實不值得花心力去計較。」他最後也再度重申，外界傳言的比賽不會有他參與，「所謂的12月拳賽見，沒有我，謝謝。」