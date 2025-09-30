吳慷仁1年前拍陸劇傳「過審了」！　女主角孫儷4天前發文洩端倪

記者陳芊秀／綜合報導

男星吳慷仁接連獲得金馬、金鐘影帝肯定，去年（2024）開始進軍大陸影劇市場，接演陸劇《執迷》並搭檔收視女王孫儷，同年宣布簽約大陸經紀公司「壹心娛樂」。該劇拍畢將近一年，近日傳出已經過審，劇名改為《危險關係》。

▲吳慷仁與孫儷1年前合作拍陸劇，近日傳「過審了」。（圖／翻攝自微博）

據陸網爆料，《危險關係》近日過審取得發行許可證，且該劇原本取名《執迷》，過審取證後表示可以排檔播出，網傳平台預計排在第四季，也就是今年年底播出。

▲吳慷仁、孫儷合作陸劇去年開拍。（圖／翻攝自微博）

《危險關係》屬於懸疑題材，演員陣容包括孫儷、吳慷仁、羅海瓊，總導演與總編劇是《北京遇上西雅圖》的薛曉路，故事描述大學老師的閨蜜突然自殺身亡，主題與感情PUA（感情操縱）有關。該劇去年9月開拍，但一度傳出女主角孫儷罷演，不過網友曬出自家社區照片，正好目擊劇組在社區小路拍攝，事後陸網稱孫儷霸演是誤傳。

▲吳慷仁、孫儷被目擊拍戲。（圖／翻攝自微博）

孫儷9月26日曾發文「去年的9月到12月，我經歷了她的經歷，很難忘……」、「其實配音的量不大，但是場場撕心裂肺，原本一天的工作量，硬是來了兩天……」。貼文同時上傳一張錄音間的照片，網友推測她是為搭檔吳慷仁的新劇配音。

▲孫儷9月26日發文透露為劇配音，「去年的9月到12月，我經歷了她的經歷，很難忘……。」（圖／翻攝自微博）