《暴君》李彩玟「公開戀情」無負擔！　笑曝小倆口互動：更有動力

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員李彩玟因主演戲劇《暴君的廚師》人氣大漲，劇集28日收官，收視率創下新高。近日接受韓媒專訪時，大方談及與女演員柳多仁的公開戀情，表示「一點都不感到負擔，反而讓我更有動力去專注角色」。

▲李彩玟人氣暴漲。（圖／翻攝自Netflix）



李彩玟在劇中飾演擁有「絕對味覺」的暴君李憲，與林潤娥飾演的延智英迎來幸福結局，劇集順利劃下句點。值得一提的是，該角色原由演員朴成勳出演，但因捲入不雅影片爭議而退出演出，最終由李彩玟臨危受命接棒，他憑實力消除外界疑慮，成為作品成功的最大功臣。

近期，李彩玟接受《SPOTV NEWS》採訪，談及女友柳多仁對作品的看法，他笑言兩人對戲劇相關的話題很少深入討論：「那部分比較敏感，所以不會特別說什麼。」至於外界關注的「公開戀情壓力」，他坦言反而讓自己更用心詮釋角色：「只有當觀眾透過角色去感受，我才能算成功，所以會全力以赴，這也是一種心態調整。」

▲李彩玟和柳多仁公開戀愛一年多。（圖／翻攝自Instagram／l.c.m____、rxudain）



近期兩人也因「生日曬恩愛」及「情侶戒」傳聞引發討論。對此李彩玟澄清，生日並非刻意放閃，僅是外界過度解讀，而被拍到戴戒指的照片，他則解釋是單純的時尚配件：「當時完全沒想到現場有記者，算是我的疏忽。」

在新戲獲得好評、感情生活也大方公開的同時，李彩玟展現出更成熟的態度，讓觀眾看到他在演藝事業與私人生活之間的自信與真誠。