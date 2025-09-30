PO災區拿鏟照挨罵「搞得像網美打卡點」！祈錦鈅心寒：眼睛還噴到泥巴

記者潘慧中／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界陸續發揮一己之力重建災區，其中也包括有「國民女神」之稱的歌手祈錦鈅，不料事後意外引來不少罵聲，「真正去幫忙的人不會花時間在那邊擺拍和打卡」、「搞得像網美打卡點」，讓她心寒回應了。

▲祈錦鈅解釋這其實是旁邊的人的動態，她事後用截圖的。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）



祈錦鈅在留言區一一回應爭議，「其實這些都是旁邊的人剛好錄動態我用截圖的，我自己拍的就是那一張紀錄我臉上都是泥巴的照片，唉，是不是我做什麼都不對…。」即便如此，仍被酸截圖卻能截出光圈效果，她只能無奈地說：「對不起我使用了美圖秀秀，對不起我修圖了，因為我希望發出來的東西可以好看，是我的不對。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼祈錦鈅承認她確實有修圖。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）



祈錦鈅表示，很不好意思讓人有「災區搞得像網美打卡點」的感覺，畢竟她的初衷是想更讓更多人知道光復鄉仍需要大家的協助，「如果只是因為發了照片讓你有這樣的想法，那也希望你可以用行動來災區盡一份心力。」

▲祈錦鈅解釋PO照初衷是想更讓更多人知道光復鄉仍需要大家的協助。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）



針對被質疑「皮膚有泥巴結果衣服那麼乾淨」一事，祈錦鈅解釋她整件褲子其實沾滿泥，「我的衣服也都是濕的。」她不解為何會被說蹭，「原來在你們眼裡，我們這種自己開車下去，自己買所有工具和出力的人是這樣的下場。」

▲祈錦鈅解釋她的褲子其實都是泥巴。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）



關於被現場媒體拍到一事，祈錦鈅則表示事前完全不知道有媒體，「我也是被大家抓上去的，本來我在後面躲得好好的，因為我素顏又穿很醜，本來只是想說做完就趕快走」，她眼睛甚至還因此噴到泥巴，不懂為何要被酸，「令人失望與心寒。」

▲▼祈錦鈅澄清事前完全不知道會有媒體來拍。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）



祈錦鈅稍早在Instagram有感而發地說，沒想到會收到這麼多惡意留言。出發前，她自費買工具，整晚沒睡，開4小時的夜車才抵達災區，沒吃東西也沒喝太多水，甚至連廁所都沒上，「擺拍我需要這麼辛苦嗎？」

▲祈錦鈅強調如果要擺拍，她沒必要這麼辛苦。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）