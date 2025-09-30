金秀賢兵期「寫給真女友150封情書」　律師強調：金賽綸成年後才交往

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員金秀賢繼金賽綸遺屬指控兩人自2015年底便開始交往後，金秀賢的法律代理人公開了其服兵役期間寫給真實戀人的手寫信，以此來證明是打破「未成年交往」疑雲的重要證據。

金秀賢的代理律師高相祿表示，金秀賢於2017年10月入伍，在前線非武裝地帶（DMZ）搜索部隊服役。2018年1月起直到2019年春天退伍前，他幾乎每天都將對戀人的思念寫成文字，累積約150篇信件，由於擔心郵寄過程出現遺失或外洩，他選擇在休假時親自交給戀人閱讀，並當場收到手寫回覆。

信件內容不乏深情告白，例如2018年4月6日，金秀賢寫下：「我愛你喔，是我」、「以後我要大聲說，是你替我完成了這段軍旅生活」。另在日記中也提到與戀人計畫旅行、期待日後長久相伴，甚至渴望與對方一起爭吵、和好，字裡行間盡是熱戀氛圍。

高律師強調，這些文字是「真實反映當時狀態的私密紀錄，無法捏造」，具備高度可信度，至於外界爭議的「寫給金賽綸的信」，他指出性質截然不同，該信件並非情書，而是表達軍旅感受與退伍後規劃的隨筆。

高律師進而表示，當時金秀賢會給演藝圈的朋友或同僚寄信，以維持交流，信中「想見你」的字眼，也僅是軍人普遍表達對休假的渴望，而非戀愛告白。同時公開了2019年11月1日的明信片，上面寫著「即使爭吵也會先道歉、讓步」，顯示正處於交往初期的戀人狀態，後續在2019年12月、2020年初的多張合照，也都證明兩人關係始於金賽綸成年、大學時期。

高律師強調，若真如遺屬所言從國中三年級開始交往，理應留下更多早期照片或資料，但迄今並無相關證據，反觀目前公開的資料，全都一致顯示「交往始於成年後」。

高律師最後表示：「這些資料並非為辯護而後製，而是當時自然留下的文字，具備強烈法律效力，金秀賢與金賽綸的唯一通信，不能被視為交往證據，綜合目前的照片與明信片，事實已經很明確，兩人交往發生在金賽綸成年之後。」

【依據金秀賢方主張內容所製成的時間軸】

2015年底

金賽綸國中三年級。

金賽綸遺屬主張，兩人自此開始交往，直到2021年7月。

2016年－2019年春

金秀賢與同經紀公司女演員A某交往，戀情長達約3年。

《Money Today》報導，金秀賢這段戀情在演藝圈是公開的秘密。

2017年10月

金秀賢入伍服役。

2018年1月－2019年7月

金秀賢在最前線DMZ搜索部隊服役，幾乎每天將思念寫成文字，累積約150封信件，信件在休假時親自交給戀人，對方會在信上手寫回覆。

2018年4月6日

金秀賢在信中寫下：「我愛你喔，是我」、「以後我要大聲說，是你替我完成了這段軍旅生活。」

2018年7月30日

金秀賢日記寫道：「我一定會在明年這個時候和她去旅行，要一起嘗試更多新的事物……我們要遠行、長久、一直在一起。」

2018年8月3日

金秀賢日記中記錄：「比起入伍前，我更好地對待她……不斷思念、渴望見到她，讓她開心幸福，對此我心懷感激，也常常反省。」

2019年春

金秀賢與女演員A某分手，正值退伍前3個月。

2019年下半年

金賽綸已成年，與金秀賢開始交往。

2019年11月1日

明信片上寫：「往後我要多嘮叨、多關心你，即使爭吵也會先道歉、讓步。」

2019年12月14日、12月24日、2020年1月22日

金秀賢和金賽綸多張合照曝光，均為金賽綸大學時期。

2024年3月25日

金賽綸寄給友人「立場文初稿」，聲稱「2015年至2021年間交往」。

2025年9月30日

律師高相祿公開金秀賢軍中手寫信部分內容，證明其當時已有固定戀人，並非與金賽綸交往：「所有信件皆為當時自然留下，並非事後捏造；照片與明信片顯示，實際交往發生在金賽綸成年之後。」