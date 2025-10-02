10月2日星座運勢／牡羊投資賺翻天！巨蟹獲利破新高 處女迎驚喜
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：爭執減少很多
感情：獻出浪漫玫瑰
財運：有機會得分紅
幸運色：紅色
貴人：射手
小人：水瓶
雙子座 ♊
工作：計劃穩定執行
感情：對方表露心聲
財運：可得豐厚獲利
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：天秤
天秤座 ♎
工作：獲得效益回饋
感情：得到伴侶照顧
財運：投資眼光不錯
幸運色：卡其色
貴人：金牛
小人：牡羊
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：善良正直友善
感情：貴人相助有成
財運：獨立經商有利
幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：天蠍
金牛座 ♉
工作：事業穩定經營
感情：滋潤對方心靈
財運：另闢賺錢捷徑
幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
處女座 ♍
工作：獲得意外驚喜
感情：聽聽伴侶意見
財運：多種賺錢管道
幸運色：紅色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：獲得公司補助
感情：打動對方芳心
財運：獲利再創新高
幸運色：亮紅色
貴人：牡羊
小人：雙子
天蠍座 ♏
工作：豐碩成果回報
感情：願意遷就對方
財運：財務評估特準
幸運色：白色
貴人：天秤
小人：獅子
雙魚座 ♓
工作：理性對待同事
感情：感情投其所好
財運：物美價廉好物
幸運色：紫色
貴人：雙子
小人：金牛
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：適合經手契約
感情：當個愛情聽眾
財運：投資大有所獲
幸運色：白色
貴人：處女
小人：魔羯
獅子座 ♌
工作：積極表現成果
感情：感情進展甜蜜
財運：穩定發展局面
幸運色：紅色
貴人：雙魚
小人：射手
射手座 ♐
工作：掌握主導權力
感情：情人互動良好
財運：嘗試合夥投資
幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：處女
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響