不甩示好！JK羅琳爆氣開嗆　揭艾瑪華森塞「小紙條和解內幕」

▲艾瑪華森（左）近日在節目上談到與JK羅琳（右）之間的爭議，羅琳對此回擊。（翻攝 Jay Shetty Podcast YouTube頻道／X@jk_rowling）

英國女星「妙麗」艾瑪華森（Emma Watson）近日在節目中談及與《哈利波特》作者 J.K.羅琳（J.K. Rowling）的爭議，強調雖然雙方在性別議題上立場不同，但她無意「取消」羅琳，言談間釋出善意。

對此，羅琳昨（29日）在社群平台X發長文回擊艾瑪，強調自己不會期待演員永遠與她立場一致，但對於艾瑪過去公開批評她、卻又在私下送上「小紙條」關懷，讓她難以接受，更痛批艾瑪「無知到對自己一無所知」，不懂現實生活的艱辛⋯⋯

羅琳自2020年性別議題言論引爆爭議，《哈利波特》電影「鐵三角」演員，即「哈利」丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）、「榮恩」魯伯葛林特（Rupert Grint）和艾瑪，齊聲挺跨性別，與羅琳劃清界線。2022年艾瑪在英國影藝學院獎自稱「所有女巫代表」，被視為公開影射羅琳，成為雙方徹底決裂的象徵。

艾瑪近日登上Podcast節目《On Purpose with Jay Shetty》，首度回應多年爭議，她表示，雖然與羅琳在性別議題上立場不同，但「無論如何，我都不可能真正『取消』她」，稱自己依然「愛與珍惜」這段成長經歷。艾瑪坦言，最讓她感到遺憾的是，和羅琳之間始終沒有機會進行真正的對話，希望能維持尊重與情感，即便彼此意見不同。

針對艾瑪發言，羅琳昨在X寫下長文，表示自己並不覺得「曾演過我創造角色的演員，就應該永遠認同我的觀點」，認為這種想法就像她回去問21歲時的老闆，該抱持什麼立場一樣荒謬。她強調，艾瑪和其他共同主演有權擁抱性別認同理念，表示自己不希望看到任何人因此失去工作或遭受威脅。

隨後羅琳話鋒一轉，直指艾瑪與丹尼爾雷德克里夫長年在公開場合批評她，彷彿「自認有義務」成為《哈利波特》世界的發言人。羅琳坦言，因為從小看著這些孩子成長，曾經心存保護之情，甚至在過去幾年拒絕評論艾瑪，就是不想讓對方遭網路圍剿。

但一切的轉捩點，就出現在艾瑪2022年「所有女巫」的演說。羅琳透露，演說之後，艾瑪透過他人轉交一張親筆小紙條，上面寫一句：「我很抱歉你正在經歷這些。」然而，那正是羅琳遭受死亡威脅的最高峰，她不得不加強維安、每天擔心家人安危。艾瑪才在公開場合為爭議添火，卻以短短一句話示意關懷，這令羅琳感到格外矛盾。

▲丹尼爾雷德克里夫（左一）、艾瑪華森（右二）、魯伯葛林特（右一）與昔日捧紅他們的JK羅琳（左二）決裂。（翻攝IMDb）

羅琳進一步痛批：「像艾瑪這樣從未在沒有財富、名聲保護下經歷過成年生活的人，對現實生活的無知程度之深，連她自己都不知道。」指艾瑪未曾脫離名聲與財富的庇護，不會面臨無家可歸、不會被安排進男女混住的醫院病房，也不需與男性性侵犯同處監獄牢房。她直言：「艾瑪不懂女性在現實生活中真正面臨的困境，她參與的行動，是在踐踏普通女性的權益。」

她還回顧自己在創作《哈利波特》時，仍生活在貧困之中，因此格外清楚婦女權益受損對弱勢群體意味著什麼。羅琳寫道：「我14歲時不是千萬富翁，我深知這些政策會如何影響沒有特權的女性和女孩。」

羅琳更寫道，若不是艾瑪最近在訪談中突然改口，公開表示「愛她、珍惜她」，她可能不會如此坦率說出心裡話。懷疑艾瑪的態度轉變，是因為「全面抵制羅琳」的風潮已經過去了。

最後羅琳強調，她尊重艾瑪公開不同意她的權利，但自己同樣有權表達立場，「成年人不能一邊親近一個會呼籲暗殺朋友的激進運動，一邊又期待被那個朋友永遠愛著，就像朋友是他們的母親一樣。」

I'm seeing quite a bit of comment about this, so I want to make a couple of points.



I'm not owed eternal agreement from any actor who once played a character I created. The idea is as ludicrous as me checking with the boss I had when I was twenty-one for what opinions I should… https://t.co/c0pz19P7jc — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 29, 2025



