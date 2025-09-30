ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Energy牛奶突鬧烏龍消失彩排！
心機最重星座Top 3
主持人赴花蓮救災遭酸作秀
不甩示好！JK羅琳爆氣開嗆　揭艾瑪華森塞「小紙條和解內幕」

艾瑪華森（左）近日在節目上談到與JK羅琳（右）之間的爭議，羅琳對此回擊。（翻攝 Jay Shetty Podcast YouTube頻道／X@jk_rowling）

▲艾瑪華森（左）近日在節目上談到與JK羅琳（右）之間的爭議，羅琳對此回擊。（翻攝 Jay Shetty Podcast YouTube頻道／X@jk_rowling）

文／鏡週刊

英國女星「妙麗」艾瑪華森（Emma Watson）近日在節目中談及與《哈利波特》作者 J.K.羅琳（J.K. Rowling）的爭議，強調雖然雙方在性別議題上立場不同，但她無意「取消」羅琳，言談間釋出善意。

對此，羅琳昨（29日）在社群平台X發長文回擊艾瑪，強調自己不會期待演員永遠與她立場一致，但對於艾瑪過去公開批評她、卻又在私下送上「小紙條」關懷，讓她難以接受，更痛批艾瑪「無知到對自己一無所知」，不懂現實生活的艱辛⋯⋯

羅琳自2020年性別議題言論引爆爭議，《哈利波特》電影「鐵三角」演員，即「哈利」丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）、「榮恩」魯伯葛林特（Rupert Grint）和艾瑪，齊聲挺跨性別，與羅琳劃清界線。2022年艾瑪在英國影藝學院獎自稱「所有女巫代表」，被視為公開影射羅琳，成為雙方徹底決裂的象徵。

艾瑪近日登上Podcast節目《On Purpose with Jay Shetty》，首度回應多年爭議，她表示，雖然與羅琳在性別議題上立場不同，但「無論如何，我都不可能真正『取消』她」，稱自己依然「愛與珍惜」這段成長經歷。艾瑪坦言，最讓她感到遺憾的是，和羅琳之間始終沒有機會進行真正的對話，希望能維持尊重與情感，即便彼此意見不同。

針對艾瑪發言，羅琳昨在X寫下長文，表示自己並不覺得「曾演過我創造角色的演員，就應該永遠認同我的觀點」，認為這種想法就像她回去問21歲時的老闆，該抱持什麼立場一樣荒謬。她強調，艾瑪和其他共同主演有權擁抱性別認同理念，表示自己不希望看到任何人因此失去工作或遭受威脅。

隨後羅琳話鋒一轉，直指艾瑪與丹尼爾雷德克里夫長年在公開場合批評她，彷彿「自認有義務」成為《哈利波特》世界的發言人。羅琳坦言，因為從小看著這些孩子成長，曾經心存保護之情，甚至在過去幾年拒絕評論艾瑪，就是不想讓對方遭網路圍剿。

但一切的轉捩點，就出現在艾瑪2022年「所有女巫」的演說。羅琳透露，演說之後，艾瑪透過他人轉交一張親筆小紙條，上面寫一句：「我很抱歉你正在經歷這些。」然而，那正是羅琳遭受死亡威脅的最高峰，她不得不加強維安、每天擔心家人安危。艾瑪才在公開場合為爭議添火，卻以短短一句話示意關懷，這令羅琳感到格外矛盾。

丹尼爾雷德克里夫（左一）、艾瑪華森（右二）、魯伯葛林特（右一）與昔日捧紅他們的JK羅琳（左二）決裂。（翻攝IMDb）

▲丹尼爾雷德克里夫（左一）、艾瑪華森（右二）、魯伯葛林特（右一）與昔日捧紅他們的JK羅琳（左二）決裂。（翻攝IMDb）

羅琳進一步痛批：「像艾瑪這樣從未在沒有財富、名聲保護下經歷過成年生活的人，對現實生活的無知程度之深，連她自己都不知道。」指艾瑪未曾脫離名聲與財富的庇護，不會面臨無家可歸、不會被安排進男女混住的醫院病房，也不需與男性性侵犯同處監獄牢房。她直言：「艾瑪不懂女性在現實生活中真正面臨的困境，她參與的行動，是在踐踏普通女性的權益。」

她還回顧自己在創作《哈利波特》時，仍生活在貧困之中，因此格外清楚婦女權益受損對弱勢群體意味著什麼。羅琳寫道：「我14歲時不是千萬富翁，我深知這些政策會如何影響沒有特權的女性和女孩。」

羅琳更寫道，若不是艾瑪最近在訪談中突然改口，公開表示「愛她、珍惜她」，她可能不會如此坦率說出心裡話。懷疑艾瑪的態度轉變，是因為「全面抵制羅琳」的風潮已經過去了。

最後羅琳強調，她尊重艾瑪公開不同意她的權利，但自己同樣有權表達立場，「成年人不能一邊親近一個會呼籲暗殺朋友的激進運動，一邊又期待被那個朋友永遠愛著，就像朋友是他們的母親一樣。」


弟弟是國際巨星！許光漢姊姊傳訊息　只會說「幫我買演唱會的票，要前排」

弟弟是國際巨星！許光漢姊姊傳訊息　只會說「幫我買演唱會的票，要前排」

15小時前

孫德榮收于朦朧魂魄！愛徒托夢哭訴「起來床鋪全濕」　公開兩人生前私訊

孫德榮收于朦朧魂魄！愛徒托夢哭訴「起來床鋪全濕」　公開兩人生前私訊

19小時前

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星…無意間見愛女暖舉

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星…無意間見愛女暖舉

6小時前

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…弟弟曝近況

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…弟弟曝近況

7小時前

摔倒重創腦部「昏迷16個月」！　《這！就是街舞》30歲舞者離世

摔倒重創腦部「昏迷16個月」！　《這！就是街舞》30歲舞者離世

4小時前

李亮瑾約吃鹹酥雞被酸「沒去花蓮還吃好料」　霸氣回嗆：我不用工作？

李亮瑾約吃鹹酥雞被酸「沒去花蓮還吃好料」　霸氣回嗆：我不用工作？

17小時前

獨／「角頭正妹」王宣當鏟子超人！深夜買齊工具出發　曝災區現況：看到只想哭

獨／「角頭正妹」王宣當鏟子超人！深夜買齊工具出發　曝災區現況：看到只想哭

8小時前

中山站「藍衣妹背後全空」回頭率超高！細看原來是依依 0偽裝全被拍

中山站「藍衣妹背後全空」回頭率超高！細看原來是依依 0偽裝全被拍

6小時前

唐治平喪母1年「遊走街頭念念有詞」突出拳！瘦成皮包骨…近況全被拍

唐治平喪母1年「遊走街頭念念有詞」突出拳！瘦成皮包骨…近況全被拍

7小時前

阿公阿嬤尺度都比你大！重現60年前道德界線　台語禁片「偷窺、縱慾」全拍下

阿公阿嬤尺度都比你大！重現60年前道德界線　台語禁片「偷窺、縱慾」全拍下

8小時前

孫德榮險發不自殺聲明！　放棄飛北京替于朦朧討公道「原因曝光」

孫德榮險發不自殺聲明！　放棄飛北京替于朦朧討公道「原因曝光」

17小時前

洗菜脫了！解放比基尼洩雙球　砸15萬獻「第一次」：超喘

洗菜脫了！解放比基尼洩雙球　砸15萬獻「第一次」：超喘

3小時前

電影《泥娃娃》造勢，詭異女子現身台中，引起民眾注目

電影《泥娃娃》造勢，詭異女子現身台中，引起民眾注目
向佐爆賭債糾紛！遭傳全家破產　向太直播闢謠…他：請有點底線

向佐爆賭債糾紛！遭傳全家破產　向太直播闢謠…他：請有點底線
嘻小瓜

嘻小瓜
恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
林依晨帶二寶有Me Time　「身為媽媽要自私一點」

林依晨帶二寶有Me Time　「身為媽媽要自私一點」
ROSÉ彈《不能說的秘密》鋼琴曲 周杰倫轉發感謝：完全沒想到！

ROSÉ彈《不能說的秘密》鋼琴曲 周杰倫轉發感謝：完全沒想到！
57歲夏禕不再婚「好女不侍二夫」　擔心：嫁兩次下地獄會被鋸開

57歲夏禕不再婚「好女不侍二夫」　擔心：嫁兩次下地獄會被鋸開
舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人

舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人
陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」
周遊不留遺產要自己花　號召捐款幫助花蓮賑災

周遊不留遺產要自己花　號召捐款幫助花蓮賑災
SEVENTEEN演唱會首次邀嘉賓 成龍突現身香港場！

SEVENTEEN演唱會首次邀嘉賓 成龍突現身香港場！
宋康任不只會拆彈還會唱歌！林柏宏.阿信合唱《96分鐘》宣傳曲

宋康任不只會拆彈還會唱歌！林柏宏.阿信合唱《96分鐘》宣傳曲
獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

黃河分手圈外女友狂用「喝水戰術」　吳念軒.宋偉恩曾一起醉倒睡路邊

黃河分手圈外女友狂用「喝水戰術」　吳念軒.宋偉恩曾一起醉倒睡路邊

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

林依晨升二寶媽認「要自私一點」　為《失明》任監製：理念對比找錢難

林依晨升二寶媽認「要自私一點」　為《失明》任監製：理念對比找錢難

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

席琳娜結婚

席琳娜結婚

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

6分鐘前0

米可白愛犬離世2月撿到貓「驚見黑胎記」！曝神奇巧合：錢錢派來的

18分鐘前0

《排球少年》影山飛雄聲優結婚！石川界人情定大4歲內田真禮…網狂賀

32分鐘前0

風田婚後坦言遇詐騙　太太要他小心投資有落差

36分鐘前31

PO災區拿鏟照挨罵「搞得像網美打卡點」！祈錦鈅心寒：眼睛還噴到泥巴

59分鐘前0

于朦朧墜樓「他否認在場」監控不公開了！直播遭嗆「睡得著嗎」笑容消失

1小時前10

為躲開演藝圈嫁到印尼　白嘉莉爆黃雙安「早知道不跟妳結婚」

1小時前0

玉兔懷男寶「鼻翼變超大像成龍」！2年後懷女兒…驚現3反差：有人這樣嗎

1小時前30

許效舜進演藝圈「靠神明指引」！　自爆是上天的郵差：協助處理人間事務

1小時前0

老公外遇表妹！蘇晏霈親眼目睹不倫　「手撕小三」抓包現場賞巴掌

2小時前10

王瞳新副業籌備1年慘賠百萬！　整個人暴瘦「只剩43kg」親友嚇壞

