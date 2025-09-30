許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…弟弟曝近況

▲23日晚間，67歲的許純美現身台北大直一帶，手上的粉紅香奈兒包十分顯眼。（圖／讀者提供）

圖文／鏡週刊

沈玉琳日前因罹患血癌住院治療，外界提起他總會想到當年他曾簽約的藝人許純美，而許純美已多年未曝光，本刊讀者日前直擊她現況，不似以往的乾扁身材，已有發福跡象。

近年已銷聲匿跡的許純美，2017年曾現身說不會再回演藝圈，而她也真的十分沉潛低調，日前本刊讀者直擊她現身台北大直北安路上等紅燈過馬路，手上的粉紅香奈兒包十分顯眼，街邊儘管熙來攘往，卻很難不注意到她。

▲與邱品叡才訂婚3個月，許純美就被家暴送醫，最後退婚。（圖／翻攝自TVBS）

招牌帽子猶在 模樣改

9月23日晚間8點半左右，台北還在颱風過後的風雨交加中，許純美現身北安路街頭，招牌帽子沒缺少，再搭配綠色大露肩上衣、雪白長褲以及鑽錶，或許是擔心雨天鞋子浸水，她一身打扮完整卻穿著百元拖鞋，手上拿著市場平價長傘，另一手挽著要價近20萬的CHANEL Coco Handle，落差頗大。

▲許純美2017年時曾聲稱要復出，最後改口說只宣揚佛法。（圖／翻攝自康熙來了YouTube）

許純美曾聲稱演藝圈沒有朋友，資深藝人恬娃近兩年與她偶有聯絡，5年前還分享一起在許家喝下午茶的畫面。去年恬娃上節目時受訪，曾說許純美要她幫忙介紹男友，但身家稱有300億元的許純美，卻只肯給對方每月3萬元，朝9晚7，還要兼司機，且週休一日，讓恬娃忍不住酸「錢這麼少，誰要？」

▲許純美過去因獨特的打扮和發言成為焦點。（圖／翻攝自康熙來了YouTube）

身邊幫傭照料 還健康

當年許純美（上流美）因藍色眼影打扮和語出驚人，不按牌理出牌，一度成為話題人物，2006年曾以無黨籍身分參選台北市議員，但僅獲1384票。在感情路上許純美也碰壁，2006年，她和邱品叡的姐弟戀轟動一時，豈料訂婚3個月後，男方因許純美不幫忙還債爆打她，最後退婚。

之後許純美在2007年嫁給小23歲林宗一後，淡出演藝圈近十年，2015年被爆慘遭拋棄。2017年底曾傳她要復出演藝圈，但隔天露面卻又改口只願上節目講佛法。當時對於感情她說：「已經在阿彌陀佛前發誓，若再交男友就不得好死。」

▲許純美（右）2006年曾和男模邱品叡（左）訂婚，相差25歲的姐弟戀轟動一時。（圖／TVBS提供）

許純美因第一任丈夫留下大筆遺產，除了是內湖大地主外，她自己也說，光是日本六棟大樓月收租4、500萬元，台中4間房子租金也有200萬元，穿金戴銀，不愁吃穿就怕被男人騙，目前身邊僅有看護或幫傭一人陪同。記者致電許純美弟弟，他說姐姐健康尚可，雖不易連絡上本人，但一切平安。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。







